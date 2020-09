V coworkingovém centru Impact Hub v Ostravě se v pátek uskutečnila předvolební debata Deníku s lídry 6 politických stran, hnutí a koalic. Větší účasti a přítomnosti veřejnosti bránila epidemiologická situace. Pozvání přijali (zleva) Petr Kajnar (ČSSD), Josef Babka (KSČM), Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Ivo Vondrák (ANO), Jakub Unucka (ODS) a Zuzana Klusová (Piráti).

Jediná žena mezi lídry, Zuzana Klusová za Piráty, konstatovala, že region se na tento okamžik, tedy útlum těžby, nepřipravil včas.

„To si, myslím, uvědomujeme všichni,“ řekla. Zároveň ale vyjádřila lehký optimismus, který pramení z aktuálních zkušeností, když uvedla příklad několika lidí, kteří nedávno opustili OKD, si ve velmi po krátké době našli nové zaměstnaní.

„Pokud jsou to lidé technicky zdatní, umí řemeslo, tak pokud chtějí pracovat, uplatnění najdou. O to se nebojím,“ dodala.

Současný hejtman a lídr kandidátky ANO Ivo Vondrák nevidí problém v počtu lidí propouštěných v OKD, ale v návazných firmách.

"Útlumem hornictví, absencí uhlí, hrozí problémy v energetice, hutnictví a firmách, které pro tyto podniky zajišťují služby. V takto širokém rozsahu se útlum OKD dotkne zhruba 600 firem a 12 až 15 tisíc lidí,“ tvrdí Vondrák.

Hejtman Vondrák: Důležité jsou pozemky po OKD

Podle něj jde především o to, aby celý proces útlumu byl harmonizovaný, aby probíhal v nějakém souladu. "A právě na tom se snažíme dohodnout s vládou,“ prozradil hejtman.

Mluvil také o potřebě vypracovat dopadovou analýzu, aby se vědělo, kolika lidí se ukončení těžby v OKD skutečně dotkne, kolik jich přijde o práci. „A pak je také důležité dostat se k pozemkům, které po OKD zůstanou. Zdejší krajinu je třeba transformovat,“ řekl Vondrák.

Lídr ČSSD a bývalý ostravský primátor Petr Kajnar kontroval otázkou, proč dopadové studie, o kterých mluvil hejtman, nebyly zpracovány dříve?

„Materiál o uzavírání dolů měl být před rozhodnutím vlády projednán na kraji,“ myslí si Kajnar, Prakticky všichni přísedící s ním v tomto souhlasili. „Myslím si, že uzavírání dolů může být ještě předmětem jednání na vládní úrovni,“ řekl lídr ČSSD.

Lídr KDU-ČSL: Útlum za 15 miliard? Minimálně jednou tolik!

Lukáš Curylo (KDU-ČSL) říká, že ho překvapuje amatérský přístup ministerstva k tomuto problému. „Ministr průmysl do médií řekl, že útlum hornictví bude stát přes 15 miliard, ale my tady víme, že to bude stát minimálně jednou tolik,“ rozohnil se Curylo. Za velký problém považuje také to, že si vláda v souvislosti s útlumem těžby neuvědomuje energetickou závislost tohoto kraje na uhlí.

„Nedovedu si představit, že tu najednou nebude uhlí a elektrárny budou vyrábět elektřinu z čeho? Z čeho budou vyrábět teplo? Ten problém je ale daleko širší, než si v Praze myslí. Když toto téma nadhodíme, dívají se nás a kroutí hlavou, co chceme řešit? Oni to za vyřešené považují, ale to vyřešené není!“ říká lídr lidovecké kandidátky.

Josef Babka, lídr kandidátky KSČM, považuje za nejdůležitější úkol zabránit vládě, aby ukončila těžbu v březnu 2021 a aby doly ČSM zavřela později, než dnes plánuje. „Mluví o snižování životní úrovně pro desítky tisíc lidí, kteří přijdou o práci. Je třeba v Praze nahlas říci, že napojení uhlí na teplárenství a energetiku je daleko vyšší, než kolik si lidí ve vládě myslí,“ dodává lídr komunistů.