Obec Bravantice, která se v červenci 2021 stala oficiálním majitelem zámeckého areálu a už od prázdnin organizuje dobrovolné brigády, jejichž prvotním cílem je zbavit léta neudržovaný historický objekt náletových rostlin a dřevin, a odklidit nánosy prachu a listí.

„To se už částečně podařilo, jsme vděčni obyvatelům obce, kteří se do práce pustili opravdu s vervou. Ale stále je toho ještě třeba dost udělat,“ říká místostarostka Bravantic Věra Šustková.

Zájemci se mohou hlásit na e-mailu vera.sustkova@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 556 417 052.

Starosta Bravantic Rudolf Němec již dříve pro Deník uvedl, že areál se dvěma zámky, novým a starým, který vznikl z bývalé vodní tvrze, by měl být v budoucnu základem středu obce.

„Střed obce jsme nikdy neměli. A chtěli bychom to využít. Už jen to, že ty zámky tam jsou. Jeden z nich je s nádvořím, s klenbami. Druhý je schovaný, je atypický, má čtyři křídla a je uzavřený s nádvořím uprostřed. Myslím si, že areál má do budoucna obrovský potenciál,“ řekl Rudolf Němec - celý rozhovor se starostou Bravantic najdete zde.