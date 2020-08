Poslední dny a hodiny asi byly velmi náročné, viďte…

Ano, bylo to poměrně náročné pro veškerý personál, protože kromě pacientů z Bohumína máme i další pacienty na dýchacích přístrojích. Celkově teď práce bylo hodně. Na takové situace ale jsme zvyklí, není to pro nás nic neobvyklého. Jednou za čas přijde nárazová vlna, kdy většina pacientů je v těžkém stavu.

Vše k tématu tragického požáru v Bohumíně najdete zde

Můžete popsat situaci sobotního večera z vašeho pohledu v popáleninovém centru?

Nejhorší na situaci bylo, že jsme zpočátku nevěděli, jaký bude rozsah celé katastrofy. Věděli jsme, že hoří byt v předposledním patře výškové budovy, což je pro hasiče a záchranáře vždy velmi složitý zásah a stává se, že v takových případech vzplane celé patro nebo i ta okolní. V takovém případě hrozí desítky zraněných. V tomto případě byl naštěstí zásah hasičů natolik rychlý, že jich nebylo tolik, a bohužel i proto, že někteří nepřežili. Byli jsme připraveni otevřít traumatologický plán a svolat veškerý personál.

Kolik lékařů bylo v popáleninovém centru?

Nejprve tam byla jen sloužící lékařka, druhá byla na telefonu a dorazila do půl hodiny. Já jsem bohužel byla v Praze, takže jsem dorazila asi čtyři hodiny poté. Vzhledem k počtu zraněných situaci lékařky zvládly ve dvou za asistence sestřiček. Příjem proběhl hladce.

Už dříve jste se vyjádřila, že při své práci jste zažila spoustu smutných příběhů, takový však nikoliv. Je specifický i co se týče zdravotního stavu pacientů?

Problematické je, že požár vznikl v uzavřeném prostoru. To je jedna z nejhorších okolností úrazu, protože kromě popálenin samotných hrozí i inhalace oxidu uhelnatého a dalších zplodin hoření. V ohrožení je celkový stav pacienta, na něhož neblaze působí také stres. Pacient je v panice z uzavřeného prostoru, který hoří, psychicky na dně z toho, že přišel o své blízké, kterým nemohl pomoct… To natolik vystupňuje stresovou reakci organizmu, že pacient už na začátku ztratí část svých rezerv, které později může použít na hojení. Stres je vždy velmi přitěžující okolnost.

Většinou k vám tedy vozí méně popálené pacienty?

Nikdo z nich tentokrát neměl vysokoprocentní popálení těla. Nejhůře na tom byl pacient s 35 procenty popálení těla, který měl však i popáleniny dýchacích cest, druhý měl 25 procent a ostatní do 15 procent. Rozsah nebyl takový, jaké jsou nejčernější scénáře.

Je brzy na to předvídat, zda budou dva více popálení pacienti schopni plnohodnotného života?

U popálenin je vždy riziko trvalých následků, respektive pokud jsou popáleniny hluboké, to znamená druhého a třetího stupně, vždy po nich zůstávají minimálně jizvy, což je ta lepší varianta. Horší je, když dojde k poškození vnitřních orgánů. Léčení pak bývá dlouhé a komplikované, mohou se přidat infekce. Také záleží na tom, v jaké lokalizaci se jizvy nacházejí, třeba u velkých kloubů mohou omezovat pohyb a mnohdy se opakovaně musejí operovat. Na viditelných místech to zase pacienty sociálně hodně znevýhodňuje a psychicky svým úrazem hodně trpí.

Snímky ze zásahu hasičů v Bohumíně:

Jaká bude následná péče o pacienty sobotního neštěstí?

V tuto chvíli nejsem schopna zcela říct, jestli budou všichni potřebovat operační léčbu, popáleniny se stále vyvíjí. Na projevení hloubky popálenin je třeba ještě asi týden. U všech pacientů se jedná minimálně o druhý stupeň, u některých až o třetí stupeň popálení. U dvou více popálených pacientů patrně bude potřeba operační léčení. V jakém rozsahu, to uvidíme asi za týden. U pacientů na JIP, a speciálně u jednoho na dýchacích přístrojích, dosud trvá stav potřeby intenzivní péče, kdy jsou ohroženy vitální funkce. Kdykoliv může nastat komplikace, která může skončit fatálně.

Kdy budou propuštění dva pacienti ze standardních pokojů?

Jednoho pacienta z pěti, které nám přivezli, jsme propustili hned další den do domácího ambulantního léčení. Šlo o hasiče. V úterý byl propuštěn první ze dvou pacientů na standardním pokoji. Není na tom psychicky nejlépe, avizoval, že se k situaci nebude vyjadřovat, což byl i postoj policie kvůli probíhajícímu vyšetřování. I u druhého pacienta ze standardního pokoje se teoreticky dá hovořit o propuštění do ambulantního léčení v horizontu týdne. Vždy je však třeba zvážit i psychický stav pacientů, jsou v péči interventů a psychologů.

Vybavujete si podobný případ na popáleninovém centru?

Největší, co jsme kdy v centru z hromadných neštěstí měli, bylo dvacet zraněných najednou při požáru diskotéky před mnoha lety. Tehdy se musel aktivovat traumatologický plán a museli přijet všichni zaměstnanci, kteří byli k dispozici. Mezi těžké případy se zařadil před lety také výbuch bytu ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde byly popáleniny zraněných ještě rozsáhlejší než nyní. Kdyby teď měli šanci dostat se z bytu ven a nezemřeli tam, bylo by jich také více. Bohužel to pro ně skončilo nejhůře.

Zdroj: ZZS MSK