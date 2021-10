30. listopadu 2021. To je poslední den, kdy budou moci lidé navštívit Národní památník 2. světové války v Hrabyni, který mapuje největší válečnou operaci na našem území, ale věnuje se i dalším klíčovým událostem a tématům největšího válečného střetu v dějinách lidstva. Poté se památník zhruba na rok uzavře, s ohledem na začátek sezony ale bude znovu přístupný až od dubna 2023. SZM už soutěží několik zhotovitelů, kteří tamním expozicím za zhruba 34 milionů korun s DPH vdechnou nový život. Vedoucí památníku Kamila Nováková pro Deník popsala, na co se návštěvníci mohou těšit.

Co po znovuotevření památník nabídne lidem nového?

Nabídne zcela novou expozici – bude jinak uspořádaná než dnes, nabídne návštěvníkům více moderní techniky a bude ještě zážitkovější než ta současná. Přibudou nové interaktivní prvky, bude méně textových panelů, zato více obrazovek a dotykových částí, kde si návštěvníci budou moci vyhledávat. Přibude komora simulující letecký nálet, kde se lidé vcítí do toho, co prožívali tehdejší lidé, když byly ostřelovány jejich domy a padaly na ně. Pořád to budou dějiny 2. světové války s důrazem na české dějiny, ale budou jinak uspořádané a zážitkovější.

Stávající provedení nebylo pro návštěvníky dostatečně zajímavé?

Hlavní důvod, proč jsme do toho šli, byl ten, že přestože byl památník rekonstruován teprve v roce 2009, hodně nám už odcházela technika. Nefungovaly infokiosky, promítací zařízení byla energeticky hodně náročná, přičemž doba si žádá spíše snižování energetické náročnosti. Návštěvníci tedy spokojeni byli, a to i proto, že každý rok asi 30 procent expozice obměňujeme. Přesto některá zajímavá témata dosud chyběla.

Bude tedy expozice i obsahově jiná?

Například heydrichiádu a protektorát jsme před časem kvůli většímu zájmu nahradili holocaustem, ale v nové expozici s nimi zase už počítáme. Přibudou třeba také citáty význačných osobností z období druhé světové války a zaměříme se i na letectvo. Nyní se zájmu těšili hlavně letci v RAF, více se proto zaměříme na letce ve francouzských službách, čemuž nyní byla věnována snad jedna uniforma. Doplníme také seznamy příslušníků armádního sboru. Ještě více bude také zmíněn domácí odboj.

Památník 2. světové války v Hrabyni čeká uzavření a modernizace expozic.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Jsou cílovou skupinou lidé spíše středního až staršího věku, nebo i mladá generace nadále projevuje o tuto tématiku zájem?

V předcovidové době k nám za sezonu, tedy od dubna do konce listopadu, zavítalo kolem 25 tisíc lidí. Největší návštěvnickou část přitom tvoří školní návštěvy. Jezdí k nám zejména základní školy od páté do deváté třídy a první ročníky středních škol a učilišť. Cílíme však na všechny věkové kategorie, hlásí se nám dokonce i mateřské školy. A pokud k nám lidé chodí individuálně, jsou to spíše muži a kluci než ženy a dívky.

Není právě zde potenciál při obměně expozice? Zacílit na ženy a dívky, například formou ženských sborů?

I na ně dlouhodobě myslíme. Snad i proto, že sama jsem žena. Máme obsažené zdravotnice, fotografie ostřelovaček, ženské uniformy a i muzejní noc koncipujeme tak, aby se v ní našly i ženy – měli jsme například ukázku swingu. Když se však řekne druhá světová válka, ženy na to příliš neslyší.

Liší se nějak oproti starším návštěvníkům požadavky a zájem mladých?

Jednotlivé generace spíše jinak nazírají na historii. Ročníky řekněme od 50 let nahoru mají zažité, že nás osvobodila Rudá armáda, a když někde jen letmo zmíníme Američany, je z toho peklo. Neustále nám také vyčítají, že nikde nevisí současná ruská vlajka, což je úplně špatně. Když už, tak vlajka SSSR. Mladá generace naopak Američany vyhledává, leč jim se skutečně tolik nevěnujeme, protože osvobodili spíše jihozápad republiky. Zkrátka jednotlivé generace se na to dívají jinak a mají tu svou pravdu, kterou u nás hledají. Naštěstí nepopíráme, že by Rudá armáda osvobodila náš region a republiku, a tak kromě stížnosti na ruskou vlajky odcházejí i starší návštěvníci spokojení. A tak je to v pořádku.