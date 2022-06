„Moravskoslezský kraj se v posledních letech čím dál více dostává do hledáčku milovníků umění a kultury. Koná se u nás řada skvělých kulturních akcí, za kterými se k nám sjíždí lidé ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Nový supermoderní koncertní sál tento trend významně posílí,“ nepochybuje náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Koncertní síň v Ostravě dostala zelenou. Cena stále roste, s ní i odpor opozice

Na svém čtvrtečním zasedání zastupitelé schválili přislíbenou částku v plné výši, byť podle některých je to z části jen výměna zdrojů, protože město naopak kraji přispěje na jeho vlajkový projekt – Černou kostku. Navíc, zatímco náklady na výstavbu koncertní síně podle návrhu renomovaného amerického architekta Stevena Holla neustále rostou a nyní přesahují už tři miliardy korun, externí financování se nemění. K tomu stát na rozdíl od kraje stále setrvává u příslibu z memoranda.

Krize jako výzva

„Město o výstavbu kvalitního koncertního sálu usilovalo v uplynulých 160 letech již šestkrát. V současnosti, posedmé, jsme jeho vybudování nejblíže, byť aktuální ekonomická situace významné projekty, a nutno dodat, že nejen tento, ovlivňuje,“ přiznává primátor Ostravy Tomáš Macura. Dál si ale za svým projektem stojí.

Koncertní síň bude stát o 3/4 miliardy víc. Ostrava spoléhá na stát a úvěr

„Ohlédneme-li se do historie, nejde o první takovou situaci v dějinách, a je zapotřebí v přípravách pokračovat o to intenzivněji. Jsem přesvědčen, že kýžené financování této zcela výjimečné stavby zajistíme podle naší původní vize v součinnosti město – kraj – stát,“ věří primátor. Narůstající rozdíl v ceně oproti několika původním odhadům bude muset Ostrava pokrýt ze svých zdrojů a úvěru. Nebo se snad plácne přes kapsu stát? Ten do Ostravy peníze s definitivou stále neposlal.