VIDEO: V Ostravě hořel rodinný dům. Zásah trval hodiny, obavy se nepotvrdily

V souvislosti s požárem policie v pondělí vyhlásila pátrání po synovi majitelů objektu. O něm s původně předpokládalo, že mohl zůstat v hořícím domě, což se naštěstí nepotvrdilo. Jeho život je však v ohrožení, a to z důvodů psychických problémů.

Operační středisko přijalo tísňový hovor o požáru rodinného domu šestnáct minut před půlnocí. Na místo vyjeli profesionální hasiči z ostravských stanic Poruba a Zábřeh spolu s místní dobrovolnou jednotkou z Martinova. V průběhu zásahu byl povolán i psycholog Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), neboť došlo ke zhoršení psychického stavu jedné z evakuovaných osob.

„Hasiči už při jízdě na místo události viděli z dálky vysoké plameny na střeše domu, proto velitel ihned požádal o vyslání další techniky. V době příjezdu byla celá střecha rodinného domu v plamenech a část již byla propadlá. Hasiči z domu evakuovali majitele domu, od kterých obdrželi informaci, že by se v domě měl nacházet ještě jejich syn. Hasiči zahájili ihned vyhledávání syna, a to jak vnitřkem budovy, tak i zvenčí pomocí žebříků,“ uvedl Lukáš Popp, zastupující tiskový mluvčí HZS MSK s tím, že syn se uvnitř naštěstí nenacházel.

Během hašení, kdy oba majitelé byli v péči zdravotníků, došlo ke zhoršení psychického stavu u ženy. Hasiči proto povolali psychologa, který poskytl paní posttraumatickou péči.

Hasiči na likvidaci požáru nasadili tři útočné proudy, kterými dostali požár pod kontrolu během třiceti minut. Požár poškodil dům, který se stal neobyvatelný. „Likvidace požáru nastala až po dalších pěti hodinách. Hasiči během této doby prohledávali trosky střechy a pátrali po synovi. Následně prováděli dohled, aby nedošlo k opětovnému rozhoření. Po prohledání všech prostor a trosek se naštěstí přítomnost syna v domě nepotvrdila,“ uzavřel Popp.

Výzva policie

Policisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži jménem



Jakub DOSTALÍK, ročník 1996, Ostrava



Muž je pohřešovaný svou rodinou od dnešních nočních hodin. Mohl by být v přímém ohrožení života, a to z důvodu psychických problémů. Již v minulosti měl sebevražedné sklony.



Popis osoby: zdánlivé stáří 26 až 28 let, vysoký zhruba 175 cm, střední postavy, modrých očí a hnědých vlasů. Mladík by měl nosit dioptrické brýle.



Popis oblečení v době odchodu prozatím není znám.

"V současné době desítky policistů pátrají v okolí jeho bydliště. Dále byly provedeny prověrky zdravotnických zařízení, veřejných míst, ale také míst jemu blízkých, vše s negativním výsledkem," uvedla v pondělí odpoledne Eva Michalíková z moravskoslezské policie.