„Tento den je velkou nadějí pro město, protože se otevírá jedna z významných staveb na území Přerova. Zprovozňujeme nejdůležitější část vnitřního průtahu městem - estakádu nad železniční tratí. Víme, jak složitá dopravní situace právě v tomto místě je,“ řekl na slavnostním uvedení estakády do provozu Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Na estakádu navazují také další stavby, které jsou součástí vnitřního průtahu městem - především průpich u autobusového nádraží.

„Absolutní prioritou je pro nás ale dokončení dálnice D1 v úseku mezi Říkovicemi a Přerovem. V tuto chvíli procházíme složitými správními řízeními a dá se očekávat žaloba proti změně územního rozhodnutí, která nabyla právní moci, což by mohlo zase zkomplikovat přípravu,“ zhodnotil.

D1? Dokončení teoreticky v roce 2025

Ředitelství silnic a dálnic doufá, že se během léta podaří získat stavební povolení na D1.

„Proti tomu bude podán rozklad. Čekají nás tedy komplikace, ale věříme, že nejpozději v příští stavební sezoně budeme schopni dálnici D1 zahájit. Dokončena by mohla být teoreticky v roce 2025,“ nastínil.

I když existují důvodné obavy z oddálení zahájení stavby D1, protože na podzim vyprší lhůta pro udělenou výjimku z EIA, podle právního názoru ministerstva životního prostředí by to nemělo situaci zkomplikovat. „Potřebujeme do té doby získat stavební povolení, takže EIA by měla zůstat v platnosti. Za předpokladu, že by rozkladová komise zrušila stavební povolení, nebo by ho následně zrušil soud, museli bychom proces EIA zopakovat,“ shrnul Radek Mátl.

Jako sjezdová větev z dálnice

Právě dokončená stavba silniční estakády nad železniční tratí má sloužit jako dálniční přivaděč. Most, jenž byl navržen jako monolitický spojitý nosník z dodatečně předpjatého betonu, převádí překládanou silnici I/55 přes železniční trať hlavního železničního koridoru na trase Přerov - Bohumín. Cílem stavby je snížit dopravní zátěž v podjezdu v Předmostí a v budoucnu má sloužit jako sjezdová větev do Přerova z plánované dálnice D1.

„Ještě pár měsíců potrvá, než se městu výrazněji uleví - dokud nebude dokončena okružní křižovatka u Lidlu a navazující stavby, je otevření estakády jen malým odlehčením. Léto bude ještě velmi složité a peprné, protože automobily nemáme kam odklonit,“ konstatoval náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Neukáznění řidiči

Po zprovoznění silniční estakády byla v úterý zaslepena frekventovaná silnice na Velké Dlážce - naplno se totiž rozběhnou práce na výstavbě okružní křižovatky u Lidlu. Řidiči na to ale příliš nedbali a pokoušeli se na silnici vjíždět.

„Vedoucí dopravního inspektorátu nám přislíbil, že posílí minimálně na první dva týdny policejní hlídky, abychom situaci zvládli,“ řekl přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Podle něj se dá očekávat problematický výjezd z Prostějovské ulice na silnici I/55 a větší dopravní zátěž nastane také na silnicích první a druhé třídy v centru Přerova - Komenského ulici nebo na 17. listopadu, kde se auta štosovala hned po uzavírce Tovární ulice.

Křižovatka po čtvrtinách a stavba průpichu

„Po dokončení estakády se stavba přesouvá na křižovatku Lipnická-Velká Dlážka-Polní, kde bude vznikat nová okružní křižovatka - vše směřuje k tomu, aby byla ve druhé polovině září stavba dokončena a vše zprovozněno. Křižovatka se nemůže uzavřít celá, protože je klíčová pro Přerov. Bude se to tedy dělat po čtvrtinách tak, aby ve městě nenastal dopravní kolaps,“ popsal šéf olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

Intenzivní práce probíhají také na stavbě průpichu u autobusového nádraží, kde se dělají přeložky sítí a vznikne kompletně nové těleso silnice. „Kromě toho, že se pracuje v areálu Juty, se budeme celou stavební sezonu pohybovat v okolí autobusového nádraží. V příštím roce se přesuneme na Velké Novosady a stavba průpichu by měla skončit v závěru roku 2022,“ doplnil.

Ředitelství silnic a dálnic připravuje také náročnou opravu silnice do Dluhonic, která začne koncem května. Komunikace je totiž značně poničená, protože ji řidiči využívají jako oficiální objízdnou trasu na okruhu Lipník - Zlín. Oprava silnice přijde na 24 milionů korun.