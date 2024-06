Půltuctu puštíků bělavých

Chovný pár puštíků bělavých (Strix uralensis macroura), který obývá voliéru v zázemí, letos odchoval šest mláďat. Zatím neznáme pohlaví, ale už víme, že tři mláďata budou vypuštěna do přírody, a to v rámci repatriačního projektu „Habichtskauz Wiederansiedelung“.

Ostrava bojuje proti klíněnce jírovcové

Projekt na posílení divoké populace druhé největší sovy Evropy probíhá v Rakousku od roku 2009. Ostravská zoo je do něj zapojena od roku 2014 a doposud bezplatně poskytla 28 mladých puštíků. Většina z nich byla vypuštěna do rakouské přírody, část jich zůstala v chovatelské základně projektu. Zbylá tři letošní mláďata poputují do jiných zoologických zahrad.

Desítka sov pálených

V chovatelském zázemí jsou umístěny i dva páry sov pálených (Tyto alba guttata), které odchovaly celkem deset mláďat. Všechna už byla převezena do Záchranné stanice v Bartošovicích a v nejbližší době budou vypuštěna do přírody. Do projektu návratu sovy pálené do ČR je zoo zapojena už téměř 30 let. Celkem poskytla 533 mladých sov pro vypuštění.

První mládě nejmenší evropské sovy

Chovný pár kulíšků nejmenších (Glaucidium passerinum) získala zoo teprve v loňském roce a hned v následující hnízdní sezóně odchoval své první mládě. Při první veterinární kontrole byla mláděti odebrána krev na rozpoznání pohlaví. Jedná se o samičku. Rodinu kulíšků mohou návštěvníci pozorovat v komplexu voliér na Cestě vody, která je ale dočasně uzavřená kvůli popadaným stromům po větrné smršti, která se přehnala Ostravskem minulý týden.