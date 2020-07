V neděli podvečer ve videu na sociální síti Facebook uvedl, že opakovaně ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) již dříve žádal, aby krajská hygiena v Moravskoslezském kraji lépe komunikovala.

"Nekomunikují dobře. Už v rámci OKD tam byla různá nedorozumění. Teď udělali opatření a ani neinformovali veřejnost… Nevím, jak to tam funguje i s představiteli kraje. To se mi samozřejmě nelíbí. Žádal jsem pana ministra, aby udělal zásadní opatření, protože není možné něco rozhodnout a neinformovat veřejnost. Doufejme, že se to zásadně změní, protože to není možné takhle fungovat," řekl Babiš.

"Přestože jsou přijata opatření v Moravskoslezském kraji jednoznačně správná, paní ředitelka absolutně nezvládla komunikaci, jak s místní samosprávou, tak s veřejností a měla by zvážit, zda je schopna nadále vést Krajskou hygienickou stanici," řekl Vojtěch dnes večer televizi CNN Prima News.

KRITICKÉ REAKCE:

