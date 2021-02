„Odvolání ředitele Sikory v nemocnici způsobilo emotivní reakce, a to jak pozitivního, tak negativního charakteru,“ připomněla mluvčí kraje Nikola Birklenová s tím, že stejně jako v jiných podobných zásadních změnách se po několika dnech situace výrazně zklidnila.

Třinecký insider

Zaměstnanci se obrátili i na třinecký magistrát, který už však sám celou situaci dlouhodobě monitoroval. Vevnitř měl totiž svého „informátora“, odvolání ředitele proto vedení města překvapilo.

„Celé týdny jsme situací v nemocnici žili. Jedním z důvodů je skutečnost, že tamní náměstek pro léčebnou péči a jeden z primářů Štěpán Rucki je i členem rady města,“ řekla Deníku primátorka Třince Věra Palkovská, která si je vědoma toho, že jmenování i odvolání ředitele je v kompetenci zřizovatele, tedy kraje.

„Měli jsme ale pocit, že došlo k nedorozumění a jako rada města jsme se obrátili se zdvořilou žádostí na hejtmana, aby se vše vysvětlilo, ale zejména aby se zklidnila v nemocnici a nebyla narušena péče,“ řekla Palkovská.

Krajský úřad odmítá, že by šlo o unáhlené rozhodnutí. Ještě před samotným odvoláním ředitele proběhlo na krajském úřadě jednání, na kterém měl Martin Sikora dostat možnost vysvětlit své kroky.

Potvrzení: končí!

„Své razantní postupy neobhájil. Následně nemocnici osobně navštívil náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer a rozhodnutí Rady MSK o odvolání pana Sikory z funkce vysvětloval,“ popsala mluvčí kraje Birklenová, co předcházelo odvolání.

Radní se pak celou situací zabývali ještě několikrát, na krajském úřadě například jednali se zástupci signatářů petice proti odvolání bývalého ředitele nemocnice. „Výsledkem bylo potvrzení potřeby dostat toto zdravotnické zařízení ze svízelné ekonomické situace,“ shrnula mluvčí.

Třinečtí radní nechtějí komentovat interní záležitosti nemocnice, podotýkají však, že spolupráce a komunikace mezi nemocnicí a městem byla na dobré úrovni.

„Také spolupráce s odvolaným ředitelem byla velmi dobrá. O to víc jsme byli překvapeni, k čemu došlo. Ale jak říkám, je to v kompetenci zřizovatele a ani by nebylo správné, abychom do toho zasahovali,“ uznává Palkovská, že podnět k prošetření je to jediné, co radnice mohla udělat.

Nový ředitel od dubna

Minulý týden se sešli také všichni tamní primáři a situace by se měla nadále zklidňovat. Vedení nemocnice se mezitím ujal dočasný ředitel a v uplynulých dnech bylo vyhlášeno nové výběrové řízení.

„Výběrová komise dá návrh na nového ředitele Radě MSK. Ta jej bude schvalovat a jmenovat 29. března. Až po tomto datu bude možné o výsledku výběrového řízení informovat,“ sdělila Nikola Birklenová s tím, že nový ředitel by měl do funkce nastoupit 1. dubna.

Martin Sikora dostane nabídku působit nadále v Nemocnici Třinec na pozici bioinženýra a projektového manažera pro přístrojové vybavení. „Pověřený ředitel nemocnice nebude dělat žádné zásadní změny v chodu nemocnice, to bude až na novém řediteli, který vzejde z výběrového řízení,“ dodala ještě Birklenová.