Botanická zahrada je bezesporu nejpopulárnějším expozičním areálem SZM. Bývala otevřena celoročně, letos poprvé se ale na tři měsíce v zimě zavřela.

Zámek v arboretu na Opavsku má za sebou kompletní rekonstrukci

„Bylo to proto, že v zimním období arboretum navštěvuje velmi málo lidí. Tato přestávka byla využita k údržbě parku, což by mohlo být za normálního provozu pro návštěvníky omezující, neboť kvůli pohybu techniky a pracovníků by se určité části musely uzavírat, a také k přípravě zpřístupnění skleníku,“ přibližuje Deníku mluvčí SZM David Váhala. Zda bude tato zimní pauza realizována už každoročně, zatím není jasné. „Je to ovšem pravděpodobné, neboť z ekonomického hlediska, když se podíváme na návštěvnost za poslední desetiletí, tak u arboreta je zimní návštěvnický provoz finančně neudržitelný,“ vysvětluje.

Zámek v novém kabátě

Jako tradičně přichází zahrada i letos se zajímavostmi. Zdaleka tou největší je zrekonstruovaný zámek. Příchozí do něj budou moci při komentovaných prohlídkách nahlédnout v rámci akcí, které budou v arboretu během roku probíhat. V jeho suterénu vznikne zázemí pro konání kulturních a společenských akcí. Arboretum je totiž vyhledávaným místem pro svatební obřady, které se obvykle odehrávají přímo v parku, avšak za špatného počasí budou moci svatebčané uzavřít sňatek právě ve zbrusu novém zámku.

Extrémní ceny a energie pohřbily vysněný skleník v arboretu. Tropický ráj nebude

„V příštím roce zde plánujeme otevřít v prvním patře expozici věnovanou jak osobnosti Quido Riedla (pozn. red. Zakladatel přírodně-krajinářského parku, který byl předchůdcem dnešního arboreta), tak vývoji zdejšího areálu. Historický výzkum této problematiky běží již několik let, je to ovšem náročná práce, která bude letos dokončena. V rámci expozice budou k vidění i některé dobové exponáty, které byly součástí původního interiéru, avšak ty se musí letos všechny zrestaurovat,“ prozrazuje David Váhala.

Modrý pavilon

Dalším dějištěm výstav se stane i modrý pavilon z 60. let minulého století, který nyní prochází rekonstrukcí. Arboretum mu chce vrátit jeho původní podobu.

„Hotovo by mělo být v tomto roce. V prvotním projektu financovanému díky Ministerstvu kultury se počítalo se základní rekonstrukcí, avšak rozhodli jsme se rozpočet navýšit a vrátit této ikonické stavbě reprezentativní vzhled, takže dojde k celkové revitalizaci, s čímž je spojena také obnova okolní výsadby,“ upřesňuje mluvčí.

A výstavy budou nadále probíhat také v prostorách provozní budovy, spojené se skleníkem. „Letos chceme opět uspořádat výstavu živých motýlů, která je mezi návštěvníky velmi populární. Momentálně zvažujeme několik variant, jaké prostory jí vyčleníme,“ říká Váhala. V kalendáři nebudou scházet ani další oblíbené akce jako Indiánské léto nebo Vyřež/š si svou dýni.

České Provence a jezírko s vodopádem

Dlouhé roky si nejen zaměstnanci arboreta, ale především návštěvníci přáli výstavbu nového moderního skleníku. Tento projekt byl bohužel kvůli současné ekonomické i energetické krizi definitivně odpískán, ale smutek není na pořadu dne. Vznikla totiž alternativa, spočívající v rozšíření skleníku stávajícího, ve kterém rostou tropické a subtropické „krásky“.

Rajčenky, kumkvat i papája... Oranžerie raduňského zámku nyní připomíná džungli

Na zpřístupnění dalších částí skleníku se teď intenzivně pracuje. „Momentálně probíhá příprava k otevření první navazující kóje, ve které je umístěno jezírko s vodopádem, to bude doplněno mostem a výsadbou. Výhodou tohoto projektu je, že skleník můžeme zpřístupňovat postupně po jednotlivých, původně pěstebních kójích dle toho, jak budou práce pokračovat. Letos určitě otevřeme první navazující část, další budou přibývat,“ slibuje David Váhala.

A připravuje se i nová terasovitá výsadba ve stylu Provence, ta ovšem do plné nádhery bude růst několik následujících let. Už pro letošní sezonu však v parku přibyly další nové herní prvky a bude se obnovovat orientační a informační systém v arboretu, vydají se také nové mapy.

Arboretum Nový Dvůr je v březnu otevřeno denně od 8 do 16 hodin, od dubna do září pak rovněž denně od 8 do 18 hodin. Říjnová provozní doba je totožná s tou březnovou.