Vloni usedl za volant i populární herec Pavel Nový. „Je to opravdu skvělé, můžete si otestovat, jak váš vůz zvládat v krizových situacích. Je to užitečné, protože pak člověk není překvapený na silnici,“ popsal své zkušenosti Pavel Nový, který se stal jedním z patronů projektu.

Dalším patronem je šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů Karel Loprais. „Za svoji závodní kariéru jsem za volantem prožil spoustu horkých momentů, ze kterých jsem si vždycky snažil vzít ponaučení. Projekt podporuji, vyzkoušet si reakce vozidla na polygonu je jeden z nejlepších tréninků pro bezpečnou jízdu v silničním provozu, neznám lepší recept,“ uvedl Karel Loprais.

ADRENALIN

Motoristy v rámci projektu nazvaného Jedu s dobou čeká bezplatný šestihodinový kurz rozdělený na teoretickou a praktickou část. V první se bude hovořit o legislativě a bezpečné jízdě, ve druhé se účastníci zdokonalí v řidičském umění. A čeká je pořádný adrenalin!

Zdroj: Deník / VLP Externista

Pod vedením instruktorů se zaměří na krizového brzdění v různých rychlostech a na rozličných površích, zvládnutí smyku a manévrování. Ve stejných podmínkách cvičili například i policisté nebo hasiči. Součástí akce je rovněž praktická ukázka první pomoci.

VELKÝ ZÁJEM

O projekt Jedu s dobou byl v minulých dvou ročnících velký zájem. Některé kurzy byly zcela obsazeny. „Všem, na které se loni nedostalo, mohu s radostí oznámit, že letos bude ještě o šestnáct kurzů více než v předchozím ročníku,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR s tím, že celkem se uskuteční 144 kurzů.

Do jednoho ze dvou polygonů v Moravskoslezském kraji se chystá i osmašedesátiletý ekonom Miloš Šťastný. „Když slyším, že mám možnost si vyzkoušet třeba jízdu na vodě, smyky a mnoho dalšího, nebudu váhat ani chvíli. Už proto, že jsem si koupil nový vůz, čtyřkolku, a otestovat ji v běžném provozu mohu jen částečně. Až přijde zima, chci být připraven,“ uvedl Miloš Šťastný a dodal: „Nejspíš pojedu do Ostravy nebo do Třince, ale ještě to se ženou zvážíme.“

V Ostravě se první kurz uskuteční 7. srpna. Kapacita je již téměř naplněna. V Třinci se poprvé pojede 13. srpna. Přihlásit se lze přes internet.

K tématu



Přihlásit se lze na webových stránkách projektu na http://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/. Výcvik je nutné absolvovat s vlastním vozidlem. Možná je účast dvou osob v automobilu. V tomto případě musí být vyplněny dva rezervační formuláře. Podmínkou je věk nad 65 let, a to u obou účastníků.