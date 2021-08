Podle informací Seznam Zpráv ministerstvo práce a sociálních věcí v porubském zařízení provedlo před čtvrt rokem hloubkovou kontrolu, z níž vzešly další závažné nedostatky domova. „Na Slunečnici dostáváme stížnosti neustále, pořád se někdo ozývá. Je to nesrovnatelné s jakýmkoli jiným podobným zařízením v republice,“ uvedla pro zmíněný portál ministryně Jana Maláčová.

Kontrola měla prokázat například omezování pohybu seniorů či úpravu v podávání léků bez evidence lékaře. Tyto „závažné prohřešky“, jak je označila Maláčová, však nejsou jediné a domov se potýká také s personálním nedostatkem, kdy počet ošetřovatelů na směnách není adekvátní péči, která by se klientům měla dostávat. „Ti lidé, co tam pracují, se snaží udržet provoz, ale pak nemají kapacitu na to, aby se klientům věnovali, mluvili s nimi, starali se o ně. To je ta nejdůležitější součást péče,“ vytkla magistrátu Maláčová.

Ministerstvo už s ním, coby zřizovatelem domova, vede přestupkové řízení, které může skončit pokutou. Ministryně také apelovala na ostravského primátora Tomáše Macuru, aby tamního ředitele Radka Barana odvolal z funkce, což ministerstvo nemůže. Primátor naopak po ministryni požaduje, aby mu předložila konkrétní body, v nichž ředitel pochybil. Jinak se ale zdržuje komentářů.

„Obsažná písemnost čítající desítky stran textu k situaci v domově byla panu primátorovi doručena teprve v pondělí. S předmětným materiálem se nyní seznamuje,“ uvedl mluvčí ostravského magistrátu Petr Havránek s tím, že se primátor k tématu vyjádří posléze.