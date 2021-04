Boleslav Morys s Tomášem Slonkou, dva milovníci parkouru z Ostravy, halu otevřeli ani ne před třemi lety a velmi neradi by o svůj sen pro stále větší počet dětí a teenagerů přišli. V polovině února proto založili transparentní účet na záchranu haly. První příspěvky na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Přispěla jsem jako rodič dítěte, kterému není lhostejné, jaké budou mít děti po rozvolnění sportovní možnosti,“ řekla Deníku Kateřina Švecová.

Když před časem obdobné volání o pomoc zveřejnili provozovatelé ski areálu Vaňkův kopec, kteří kvůli uzavření areálu neměli z čeho zaplatit statisícové položky za elektřinu, potřebná částka se vybrala během několika dní. Cílová skupina kunčické parkourové haly je však znatelně menší. O to víc její provozovatelé prosí o pomoc.

Od začátku letošního roku nezaplatili ani jeden měsíční nájem, z veškerých úspor na provoz haly padly už v minulém roce. Reálně hrozí, že o sen svůj i stovek mladých lidí nejen z Ostravy přijdou. „Pokud budete chtít podpořit naší halu, budeme za to nejen velice vděční, ale také se vám jistě i nějak odměníme – buďto volnými vstupy, slevami na akce či náš merch nebo jakkoliv jinak,“ říkají Boleslav Morys s Tomášem Slonkou, kteří budou rádi i za zakoupení voucherů na vedené lekce.

V případě, že by se na transparentním účtu vybralo víc, než je potřeba k zaplacení nájmu a záloh na energie, investují do vybavení haly a dalšího vylepšení. Na transparentním účtu 297055976/0300 je však po měsíci a půl zhruba sedmdesát tisíc korun, za které provozovatelé nesmírně děkují, pokryjí však sotva jeden a půl měsíčního nájmu. Kampaň na podporu kunčické parkourové haly potrvá do konce dubna.

„Buďte naši strážní andělé, kteří nám pomohou nepřijít o tento náš malý svět,“ prosí Slonka s Morysem, kteří by pro vyrovnání všech pohledávek potřebovali mít na konci března vybráno kolem 150 tisíc korun. Podaří-li se to, budou po rozvolnění děti opět moci trávit smysluplně svůj čas, přespávat v hale, setkávat se s parkourovými idoly a rozvíjet svou dnes už téměř kultovní váseň.