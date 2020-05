"Je to velmi náročné, ale samozřejmě musíme dodržet všechna ta pravidla, vždyť nám ani nic jiného nezbývá," uvádí po pondělní směně ostravská kadeřnice Andrea Kotalová.

Na mysli má především to, že mistryně i mistři nůžek musí pracovat v rouškách, ochranných štítech přes obličej i v rukavicích. To vše dělá jejich práci mnohem těžší. "Je nám vedro, uz jen pro to, že v uzavřených prostorách provozoven často používáme fény. Ruce v rukavicích se zase velmi rychle zapotí," popisuje kadeřnice.

Podívejte se na fotogalerii příprav kadeřnictví na první den otevření

Ta je přes to ráda, že se věci opět pomalu vracejí k normálu. A čemu se v pondělí věnovala nejvíce? "Ženy chtěly hlavně barvit vlasy, protože doma si na tak náročnou proceduru netroufnou, a samozřejmě už se těšily, jak zase budou skvěle vypadat," usmívala se Andrea Kotalová.

Žel, není v jejich silách ani v silách dalších kolegyň a kolegů uspokojit obrovský zájem, který první dny otevření kadeřnických salonů a provozoven provází. "Je mi to líto, i když se snažíme, některé zákaznice musí počkat, protože ten nával je opravdu obrovský," dodává kadeřnice z Ostravy.