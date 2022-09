Třinec byl tehdy – v důsledku Mnichovské dohody – ovládán Polskem. Boroňovi patřili k Čechům. Hlava rodiny, Jan, pracoval v místních železárnách, jeho manželka Eva se starala o děti. „V rodině se říká, že Emílie chodila pomáhat do toho činžáku v Hraniční ulici, kde ji nakonec zastřelili,“ vzpomíná její synovec.

OBRAZEM: Architektonický fenomén Morávky v Beskydech se vrací zpět do krajiny

Německá armáda táhla první zářijový den roku 1939 směrem z Bohumína a Frýdku přes třineckou část Kanada. Zde jeden z vojáků v koloně vystřelil do půdního okénka domu. „Snad viděl pohyb a cítil se ohrožený. Byla to ale jen Emílie, která dostala kulku přímo do hlavy,“ líčí příbuzný.

Nacisté vstoupili po ústupu polské armády do Třince hned po ránu a sem tam se jim někdo postavil na odpor. Sedmnáctiletá dívka z lokality zvané Kanada k nim nepatřila. Zahynula tragickou náhodou. „Tragiczny strzał przerwał jej mlode życie,“ cituje synovec Libor nápis na původním hrobě oběti. O střele, která ukončila mladý život.

Zavražděna a okradena

Kdo konkrétně a proč Emíli Boroňovou zabil, to se rodina nikdy nedověděla. „Byl u ní lékař, četníci a vyšetřovat to přece museli i samotní němečtí okupanti. Někdo zastřelil skoro ještě dítě a dodnes k tomu nic nevíme. Vlastně jen to, že ji navíc okradli o náušnice a řetízek. Na pohřbu směli jít za rakví jen rodiče a sestry,“ popsal muž, který se o osud své tety začal více zajímat poté, co se dočetl o aktivitách dobrovolníků starajících se o památníky obětí tragédií.

Frýdek-Místek – Tady jsem doma. Takto fotograf Jan Smekal zachytil tvář města

Jméno třinecké první oběti druhé světové války je zmíněno na pomníku obětí fašismu, který stojí v parčíku nedaleko křižovatky Hraniční ulice a místa jejího skonu. „A také na památníku na centrálním třineckém hřbitově. Samostatný hrob nemá, její jméno najdeme na náhrobním kameni pod jménem jiného zesnulého,“ doplnil pan Libor.