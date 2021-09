Dílo se oficiálně jmenuje Pocta hornictví a představuje křížence koně (erbovního zvířete Ostravy) a důlního vozíku Hunt JDV (jednoho ze symbolů těžby uhlí). Nápad pochází od Ondřeje Gély a spoluautory jsou Stanislav Holík, Jan Braunš a Jan Balner, svého času studenti umělecké střední školy AVE ART.

„Bude u nás, zbývá jen schválit projektovou dokumentaci,“ říká ke koníku-vozíku Radim Smetana, starosta obvodu Svinov. Kde mají nejvytíženější vlakové nádraží i přestupní uzel městské hromadné dopravy. Plastika se má už od října objevit v Bílovecké ulici, takřka uprostřed toho všeho, na jednom z kruhových objezdů.

„Chystáme se totiž revitalizovat rondely nacházející se pod mosty,“ vysvětluje starosta s tím, že i řečená místa mají od škodolibých lidí své přezdívky. Totiž „krtince“.

Důstojné místo

Kontroverzní dílo bude na tom jižním (pod autosalonem a servisem Opel), přičemž oba dva čeká úprava terénu spočívající ve snížení jejich krtincového profilu.

„Důstojné místo a brána do města, kudy projde až pětasedmdesát procent návštěvníků Ostravy,“ podotýká k vybrané lokalitě Jaroslav Prokop z pozice ředitele školy AVE ART. Pocta hornictví je ostatně i v jejím vlastnictví a momentálně se nachází na výstavě mladých umělců v Lipníku nad Bečvou. Odkud koncem září poputuje dál.

Původně plastika stála v letech 2013 až 2016 v centru před Novou radnicí. „Nelíbila se uměleckým kritikům ani primátorovi,“ nechává se slyšet ředitel AVE ART.

Před nádražím

Po odstranění byl koník-vozík nějaký čas ve skladě technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu. Načež ho přesunuli před vestibul přívozského Hlavního nádraží - ve fotogalerii níže si můžete připomenout tehdejší převoz a instalaci:

„Tam byl zase poněkud utopený,“ poznamenává Prokop. Svinov je podle něj tudíž dobrou volbou. I kdyby měla Pocta hornictví čekat vedle kruhového objezdu, až obvod dostane povolení a uskuteční rekonstrukci. Zvlášť, když na severní rondel u Hornbachu chystají další připomínku dobývání uhlí v podobě důlní mašinky.

Rondely připomenou hornictví



Svinov je poddolovaný, má hornickou minulost od roku 1869. Až do roku 1992 tu těžila šachta Šverma 2 (dnes je z ní pouze správní budova sloužící jako ubytovna). S fáráním je spjat i jeho starosta Radim Smetana – absolvent oboru důlní měřictví na VŠB – který chce slavnou havířskou minulost připomínat mladším generacím. „Není to zanedbatelné období, naopak pro rozvoj našeho města i státu velice významné,“ vzkazuje. Svinov proto na jižním rondelu pod mosty umístí plastiku Pocta hornictví a na severním původní kolejovou mašinku DH 70 sloužící sedmadvacet let na šachtě ve Staříči. Tu je ovšem třeba nastříkat do zelenožluté barvy obvodu.