/VIDEO, FOTOGALERIE/ V Jeseníkách není ani noha. Na sjezdovkách bez užitku taje zásoba technického sněhu. Běžkaři by jistě našli spoustu zajímavých tras, kam obleva ještě nedorazila. Přesto i ta nejatraktivnější místa v Jeseníkách jsou liduprázdná.

Zimní areály v Jeseníkách jsou liduprázdné. Na sjezdovkách bez užitku tají zásoby technického sněhu. | Foto: Deník/František Kuba

Na parkoviště bez aut vedle zavřených hotelů, vleků a lanovek je smutný pohled. Kvůli vládním opatřením turisté z jiných okresů do Jeseníků nesmí. Vlastně kromě místních tu nemá co kdo pohledávat. Auto s pražským áčkem na espézetce v Jeseníkách přímo bije do očí.