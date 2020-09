Jednoduše řečeno, jde o předměty, jež někdo jako nepotřebné odložil ve sběrných dvorech. Pracovníci OZO je po vyčištění a případných drobných opravách nyní nabízejí za symbolickou cenu od deseti do dvou set korun. Výtěžek bude věnován na výsadbu zeleně ve městě.

Zájem byl obrovský. S ohledem na současnou epidemickou situaci se lidé museli objednávat přes internet, aby se netvořily fronty. Příchozí měli z čeho vybírat. Jen namátkou: jízdní kola, lyže, keramika, obrazy, sklo, hodiny, skříně, kytary, koloběžky, malé i velké gramofonové desky, knihy, zrcadla, hračky, nádobí, akvária a mnoho dalšího. „Nejeli jsme pro nic konkrétního, spíše nás přivedla zvědavost, ale určitě s prázdnou neodejdeme,“ řekl Lukáš Kocmánek z Petřvaldu, který si vybral židli. Jeho manželka měla radost z klece pro dceřina křečka.

Určitě je to dobrá akce, hodně nás překvapilo, jaký je tu velký výběr,“ dodal Kocmánek. Jeho slova potvrdila i Lenka Bulavová z Petřvaldu. „Už jsme si něco vybrali, ještě se tu porozhlédneme. Tady si snad musí vybrat každý,“ řekla Bulavová.

Obrovský výběr

Lidé ve velkém kupovali keramiku, hrníčky i další věci, které by se mohly hodit například na chalupy a chaty. „Ty nástěnné hodiny si koupím na chatu. Ještě přemýšlím o malé skříňce,“ uvedl mladší muž. Další návštěvník dal přednost hudbě a k pokladně si odnesl hned tři kytary. Na odbyt šly i různé drobnosti do domácnosti.

„Věci průběžně doplňujeme. Překvapil nás velký zájem. Mysleli jsme si, že se lidé první den přijdou spíše jen tak podívat. Je ale vidět, že hodně nakupují. Zatím máme dostatek zásob. Průběžně budeme sklady dále doplňovat,“ řekla Deníku Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy OZO, s tím, že myšlenka na zřízení centra se zrodila před pěti roky. „Ty věci by jinak skončily ve tříděném odpadu nebo přímo na skládkách. Takhle mají další využití a někomu ještě udělají radost,“ řekla Karasová.

Brýle…

A kuriozita na závěr. Někdo z návštěvníků se do vybírání věcí tak zabral, že na jednom ze stolů zapomněl brýle. Zřejmě mu vůbec nevadilo, že poté hůře viděl. Pokud si brýle ještě nevyzvedl, jsou připraveny u pokladny…

K TÉMATU

Centrum se nachází ve Slovenské ulici v Ostravě-Přívoze. Otevřeno je během pracovního týdne od úterý do pátku od 9 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin.