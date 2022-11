Po ní přijdou na řadu další změny a novinky, které mají lidem návštěvu jezera ještě více zpříjemnit. Velký důraz je kladen i na přírodní podmínky. Hlučíňané už před více než rokem vyplňovali dotazník, jak by si přáli štěrkovnu proměnit. Nyní přichází na řadu další krok, a to veřejná debata. Odehraje se v obřadní síni městského úřadu.

Podklady pro ideovou studii, která bude předmětem tohoto společného setkání, vzešly částečně ze zmíněných dotazníků. Občané se vyjádřili pro to, aby v části jezera zůstaly služby a část byla čistě přírodního charakteru bez údržby.

„Lokalita má sloužit pro sportovní, rekreační, kulturní, stravovací, ubytovací a vzdělávací účely včetně přírodního parku. Služby má zajišťovat veřejný i soukromý sektor. Provoz služeb bude celoroční. Mělo by se zohlednit nejčastější využití jezera ke kulturním akcím, koupáním, procházkám a rybaření. Zlepšit a zajistit se má hygienické zázemí a stánky s občerstvením, zajistit se mají i půjčovny loděk, kol, včetně úschovny kol a zlepšit by se měla stávající zeleň,“ jmenuje hlučínská mluvčí Kristina Skulinová některé z požadavků, které občané do dotazníku nejčastěji vyplňovali. Objevovaly se rovněž požadavky na postavení krytého bazénu nebo aquaparku.

V souladu s vodou a přírodou

Studie je ještě před samotným veřejným projednáváním k nahlédnutí na webu města Hlučín a je spojena s přírodou a vodou. V budoucnu by mohly být součástí jezera třeba mola, pozorovatelny na vodě, ptačí ostrovy, lanová centra nad vodou, restaurace nad vodou nebo vodní skákací hrady. Nemají chybět místa k odpočinku v krajině, veřejná ohniště nebo soustavy tůní.

„Tato ideová studie bude sloužit jako výchozí podklad pro další architektonické studie a další projektové fáze. Bude obsahovat návrh opatření a podmínek, které je třeba splnit pro další rozvoj území a návrh členění na menší ucelené lokality vhodné k samostatnému zpracování. Studie bude obsahovat i ideální návrh časové etapizace. Realizace bude záležet zejména na provedení druhé etapy sanace a rekultivace a na finančních možnostech města,“ řekla Deníku Kristina Skulinová.

Projednávání studie se uskuteční ve středu 23. listopadu od 16 hodin v obřadní síni v Hlučíně. Studii přijede představit architektonický ateliér City Upgrade, zájemci z řad veřejnosti se budou moci k navrženým řešením vyjadřovat a mohou klást i dotazy.

Dokončení se protahuje

Kdy dojde na provedení druhé etapy revitalizace, není zatím jasné. Zřejmé už teď ale je, že se opět protáhne dokončení první části. „Nově došlo k posunu termínu ukončení realizace stavby na 30. června 2023,“ potvrdila Kristina Skulinová. Práce na štěrkovně zdaleka nekončí a představují běh na velmi dlouhou trať.