Už předním, než vládní nařízení přišlo, se Opavské mediální studio DEEP media přidalo k výzvě #rouškaneníhanba, která vybízí Opavany k větší zodpovědnosti.

DEEP media je opavské studio sdružující fotografy, kameramany a grafiky. Jako mnoho dalších i tyto obory zasáhla karanténa a jsou bez práce.

Plánované zakázky jsou zrušeny a nové nepřicházejí. Rozhodli se tedy využít svou volnou časovou kapacitu pro dobrou věc. Ve čtvrtek vyfotili opavské osobnosti a připojit se tak k výzvě, která vybízí lidi k tomu, aby roušky zodpovědně nosili.

“V úterý jsem oslovil své kolegy z Deep media, zda by se se mnou nepustili do foto kampaně, která by reflektovala aktuální dění kolem epidemie koronaviru. Projekt byl zamýšlen jako výzva k opavské společnosti, aby nevnímala nošení roušek jako něco, za co se mají stydět. Zároveň bylo cílem poukázat na několik málo jedinců z oblasti kultury, sportu a gastronomie, jejichž živobytí bylo díky této situaci zpomaleno, ne-li zastaveno úplně. Focení probíhalo v ateliéru ve velmi omezeném počtu lidí a každý z modelů přicházel na focení po jednom. Čtvrtek byl tedy ve znamení zachycení portrétů, rychlé postprodukce přes noc a v pátek dopoledne byly fotky již online, “ vysvětluje kampaň kameram a iniciátor kampaně Radim Kaller.

“Teď, víc než kdy jindy, musíme táhnout za jeden provaz. Čím dříve to bude pryč, tím dříve se vrátíme k tomu, co milujeme, k tomu, čím jsme,” komentuje Deep media studio současnou krizovou situaci.

Celkem sedm opavských osobností se nechalo vyfotit v rouškách a připsali vzkazy, které šíří osvětu.

“Cíleně jsme zvolili opavské osobnosti různých oborů, aby lidé pochopili, že jsme v tom společně, že i ten známý obličej teď možná bude mít existenciální problém- popularita, nepopularita. Nošením roušek výrazně urychlíme boj s koronavirem. Nosme je tedy, když už musíme ven. Kampaň vznikala v době, kdy nošení roušek na veřejnosti ještě nebylo povinné. Odpoledne přišla zpráva, že to vláda nařídila. O to větší jsme z toho měli radost,” komentuje kampaň producentka studia Alžběta Flaschková.

BALETKA, TATÉR, HEREC I ZUBAŘ

Do výzvy “Rouška není hamba” se zapojil například herec Daniel Volný, baletka Karolína Valalíková, fotbalista Matěj Hrabina, kuchař Petr Baier, tatér Martin “Bekus” Bek a zubař Stanislav Aue. Fotografie nafotil Michal Berger, video natočil Radim Kaller a o postprodukci se postaral Ivan Hryhorjuk.

BUĎ JAKO BALERÍNA…

“Roušky jsou teď přednější než góly. Spojme síly, ať se můžeme co možná nejdřív vrátit k našemu životu – do práce, do školy, na trávníky, “ doplnil Matěj Hrabina.

“Buď jako balerína. Měj disciplínu. Nos roušku,” vyzývá baletka Karolína Valalíková.

Informace o nebezpečí šíření nákazy jsou všude kolem nás. Lidé ale stále zpochybňují nošení roušek. COVID-19 může být a často je bezpříznakový, můžeme tedy být infekční a šířit vir kolem sebe, aniž bychom o tom věděli.

Již improvizovaná rouška zásadně zmenšuje infekčnost daného jedince. Je tedy důležité, aby roušku nosili opravdu všichni, omezí se tak šíření viru.

Aneta Macolová