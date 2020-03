Špatnou páteční zprávou je, že do kraje nedorazilo půl milionu roušek pro zdravotníky i obyvatele.

Agentura ČTK uvedla, že zásilka byla zadržena v Maďarsku na letišti. Stejnou informaci měl dopoledne i hejtman od dodavatele zakázky. Důvodem je podle zjištění agentury ČTK skutečnost, že kraj roušky dosud nezaplatil.

„Těchto případů se děje stále více a více,“ řekl k tomu Vondrák.

Sám ale věří, že kraj pokryje víkendovou poptávku díky zásilce ochranných pomůcek, které v pátek z Číny dorazily na pražské letiště v Ruzyni

Kraj chce mimo to dostat do oběhu 270 000 pratelných roušek, které zvládnou až 100 pracích cyklů, pomoci by mohly zdravotníkům i lidem v sociálních službách. Kraj si zatím pomáhá sám. Vondrák totiž připomněl, že ochranné prostředky, které kraj pořídil na vlastní náklady, vysoce převažují počty pomůcek získaných od státu.

„Rozdělili jsme 2000 respirátorů FFP3, zajistili jsme vlastními silami 20 400 respirátorů FFP2, 30 000 roušek a už jsme distribuovali 5000 litrů dezinfekce,“ řekl novinářům Vondrák.

Ministerstvo zdravotnictví na stránkách ke koronaviru uvádí, že do kraje bylo dosud posláno 300 kusů dezinfekce, 20 409 roušek, 5870 respirátorů a 18 200 kusů rukavic.