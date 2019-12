Byl to pro vás nejnáročnější týden v profesní kariéře?

Nebyl, ale akce to byla v každém případě velmi náročná.

O brutalitě vraha Ctirada Vitáska toho bylo napsáno už hodně. V čem byl případ výjimečný?

Je třeba si uvědomit, že se to může stát znovu kdykoliv a kdekoliv. Tzv. osamělý pachatel svůj úmysl zabíjet nikde nesděluje, připravuje se v tichosti. Proto taky neexistuje žádné opatření, které by zabránilo tomu, aby se situace nestala znovu. Když se rozhodne přijít osamělý střelec zabíjet do kina nebo do nemocnice, tak svůj úmysl, bohužel, zrealizuje.

Nasazení policistů bezprostředně po střelbě bylo enormní a pokračovalo i v dalších dnech. Moc jste toho nenaspal…

První tři dny jsem nespal skoro vůbec a podobně na tom byli i kolegové. Byla to týmová práce celého týmu, který čítal asi dvě stovky policistů. Komplexní vyhodnocení budeme mít hotové někdy v lednu a budeme moci vše zanalyzovat a rozebrat.

Můžete být konkrétnější?

Určitě si k poznatkům sedneme a budeme probírat minutu po minutě to, co se stalo a jak na to jednotlivé složky Integrovaného záchranářského systému reagovaly. Tady nemyslím jen Policii ČR, ale také městskou policii, hasiče a záchranáře nebo samotnou Fakultní nemocnici Ostrava. Určitě se budeme bavit o tom, zda jsou oblasti nebo možnosti, kde bychom se mohli zlepšit.

Už jste zmínil to, že jste toho bezprostředně po incidentu mnoho nenaspal. Jak jste osobně události prožíval, neměl jste strach o své blízké? A bylo složité se oprostit od emocí, které od samého počátku ostravskou veřejností cloumaly?

Ohrožení své rodiny jsem necítil… Nebyl na to ani čas.

Je jasné, že tam jde o vteřiny a věcí na vyřízení je enormní množství…

Nezbytné je rychle obnovit bezpečnost, samozřejmě vypátrat co nejdříve pachatele za dodržení podmínek zákona. Ocitl jsem se asi dvakrát v podobném stresu, kdy prvotně nemáte informace o pachateli, a když už je máte, tak zase nevíte, kde je. Právě to jsou chvíle, kdy musíte napnout veškerou pozornost a veškerý svůj um, abyste to zvládli.

Policie ale zákrok zvládla a sklidila právem pochvalu veřejnosti i politiků.

Byly to ale i pro mě vypjaté dny. Na začátku vedete pátrání po pachateli, kdy cítíte odpovědnost za celý zákrok. V podobně obtížných situacích už jsem v minulosti byl, ovšem nikdy ne s takovým tragickým následkem! V tom to bylo jiné. Mnohdy pátráme po pachateli v případech vraždy, náročné jsou i fotbalové zápasy, kdy často dochází k drsným potyčkám. Řídit tato bezpečnostní opatření není jednoduché a vždy si uvědomuji tu tíhu odpovědnosti, že to mám celé na starosti, a policie nesmí zklamat. Musí se to vždy celé odvelet správně nejen z hlediska emočního, ale také z hlediska zákona.