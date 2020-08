V jedenáctičlenné městské radě usedli tři Piráti, a to včetně Hany Brňákové, která se stala první náměstkyní primátora Tomáše Navrátila (ANO 2011).

Podle vyjádření Pirátů však v koalici posledního půl roku docházelo ke stále častějším rozporům. Hlavním důvodem nespokojenosti má být osoba primátora, který měl dlouhodobě a opakovaně nerespektovat dohodnuté rozdělení gescí v rámci vedení města. Hana Brňáková měla pod sebou oblast kultury, školství a informatiky.

„Prostě nám došla trpělivost. Když jdete do politiky s tím, že chcete něco změnit k lepšímu, máte na to příslušný mandát a ten, komu by mělo jít o společnou věc, vám háže klacky pod nohy, je něco špatně. Řečeno sportovní terminologií jsme v poločase byli nuceni koaličním partnerům vystavit červenou kartu,“ míní Hana Brňáková.

