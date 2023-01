Mluvila o tom ostatně i šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v rozhovoru pro server Seznam Zprávy. „Je to pro mě spíš zklamání z toho pohledu, že Ivo Vondrák je součástí nejužšího vedení strany. Je to místopředseda stejně jako já, a když byla jednání nejužšího vedení, tak jsem od něj nikdy otevřenou kritiku nezaznamenala,“ uvedla pro Seznam Zprávy Schillerová s tím, že v prezidenstké volbě se každý poslanec či člen hnutí mohl rozhodovat svobodně.

Hejtman Vondrák: Kandidovat na prezidenta jsem nechtěl. Nejsem zhrzený

Pozastavila se i nad tím, že se Ivo Vondrák nezúčastnil předsednictva, kde se řešila nominace Andreje Babiše na prezidentského kandidáta. „Z jednání se omluvil, takže úplně nesedí s tím, co říká v médiích. Je to jeho vědomí a svědomí,“ řekla Schillerová. Na přímý dotaz, zda takové chování považuje za podraz, pak odpověděla: „Je to nekolegiální. Je to divné, jsme demokratická strana, takže každý si tam může říkat, co chce, a vidíte, že to funguje. Já osobně s tím nesouhlasím. Ale dobře, jestli chcete, tak já to klidně řeknu, je to podraz, ať máte titulek.“