MMA turnaj Oktagon 16 se odkládá. Podle oficiálního vyjádření organizace na nejbližší možný termín. Její šéf a ostravský rodák Ondřej Novotný podobný běh událostí lehce předpokládal.

„Blížilo se to a bohužel to na nás dopadlo v období, které jsme určitě nechtěli. Ale nejde na to říct nic jiného než to, že je nutné to respektovat a vypořádat se s tím,“ řekl Deníku.

Jak velký je to pro vás problém?

Obrovská komplikace, protože vše vyšlo najevo dva dny před tím, než se všichni měli v Ostravě sjet. Vše je nastartované, vše běží a je domluvené, spousta věcí zaplacených, takže teď se většina z toho odvolává. Nejhorší je to ale pro bojovníky, kterým se budeme snažit co nejvíce pomoci.

Jak vás to zasáhne po finanční stránce?

Těžko říct, to zatím nepočítáme, ale sta tisíce korun to budou určitě, možná i jednotky milionů. Ale je otázkou, jak se vše bude řešit, asi by se k tomu vláda měla vyjádřit, že by se to třeba odepisovalo z daní. Ale to jsou věci, které zatím neřešíme. Řešíme to, aby partneři, fanoušci a hlavně bojovníci byli co nejvíce v klidu a věděli, že v prvním možném termínu pojedeme dál.

Uvažovali jste vůbec, že byste Oktagon 16 uskutečnili bez diváků?

V žádném případě. To pro nás nejde, protože osmdesát devadesát procent našeho financování jde z lístků, takže nelze vrátit vstupné a udělat to za zavřenými dveřmi jako fotbal, hokej či biatlon.

Máte představu, kdy je reálný náhradní termín?

To je podobné, protože my nejsme jako ostatní sporty. My nemůžeme trénovat, a když ve středu řeknou „jdeme“, tak ve čtvrtek naskočíme. My potřebujeme delší časový úsek, mluvíme o zhruba měsíci, až měsíci a půl. To znamená, že kdyby se rozhodlo za čtrnáct dní o zrušení tohoto omezení, tak na začátku května je realistický termín něco dělat.

Zajímavé je, že sportovní akce se ruší, zatímco třeba obchodní centra zůstávají otevřena. Jaký máte na to názor?

Na to neexistuje žádný osobní názor, který by byl relevantní. Já chci žít ve světě, kde Bezpečnostní rada státu je plná odborníků, ti zváží všechna „pro“ a proti“ a udělají rozhodnutí, které bude nejlepší, jaké může být. Nikoli naopak. Teď se vedení státu rozhodlo tak, jak si myslí, že je to nejlepší. Mému byznysu to sice výrazně uškodilo, ale celkově to nic neznamená. Jsem realista. Pokud si myslí, že tento krok je nezbytný, tak já musím doufat, že je to tak správně. My teď musíme počkat, co dál, a být připraveni na další změnu reagovat. Budeme mít v dubnu turnaj na Slovensku, kde už toto omezení platí, ale my zatím pokračujeme tak, jako kdyby se to konat mělo. Jinak to ani nejde. A v příštích dnech uvidíme, co to přinese.

Připomeňte si Oktagon 11 v Ostravě:

A Oktagon Day v OC Forum Nová Karolina: