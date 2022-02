Co tato novinka přináší? V čem je přístroj výjimečný a jak usnadní či urychlí vaši práci se vzorky?

Samozřejmě nám tento přístroj, protože se jedná o automatizovaný systém, sníží nároky na personál, ušetří práci i čas vysoce kvalifikovaným zdravotníkům a také uleví střednímu zdravotnickému personálu, tedy laborantům. Naše kapacita se zvýší víc než dvojnásobně. Snažíme se reagovat na trend nastavený ministerstvem zdravotnictví o navyšování kapacit pro testování metodou PCR pro zvládání požadavků především lékařů, ale i epidemiologů pro jejich monitorování situace v Moravskoslezském kraji.

Bylo obtížné přístroj zajistit? Proč a kdy jste se rozhodli k této jistě nemalé investici?

Měli jsme štěstí, přístroj byl dostupný v krátkém časovém horizontu a tak rozhodnutí nejvyššího vedení společnosti bylo rychlé. Výhodou je, že má tento přístroj u nás zásadní využití i v době po pandemii, pro testování HPV, které provádíme v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla. Patříme mezi laboratoře, které vyšetřování mohou provádět.

Českem se aktuálně šíří mutace omikron. Je důležité sledovat mutace covidu, které zasahují jednotlivé oblasti? A proč?

Mutace je důležité sledovat vzhledem k léčbě pacientů s prokázanou infekcí SARS-CoV-2. Na rozdíl od mutace delta u varianty omicron není účinné podávání monoklonálních protilátek a proto lékaři musí znát typ varianty co nejdříve, především u rizikových pacientů a u pacientů s těžším průběhem onemocnění.

Můžete laikovi vysvětlit postup, jak se přijde na vzorek obsahující mutaci omikron?

V naší laboratoři se standardně vzorek vyšetřuje na přítomnost/nepřítomnost viru SARS-CoV-2, následně se u pozitivních vzorků provádí diskriminační PCR na vyšetření mutací. Pomocí diskriminační PCR je zjišťována přítomnost vybraných mutací v S genu viru (tento gen kóduje Spike protein) charakteristických pro jednotlivé varianty viru. Na základě přítomnosti/nepřítomnosti těchto mutací se poté určí o jakou variantu viru se velmi pravděpodobně jedná.

Liší se nějak odběry speciálně pro mikronovou mutaci?

Národní referenční laboratoř doporučuje provádět vždy odběr z nosu i krku, v případě infekce variantou omikron se ale ukazuje odběr z nosu (nosohltanu) jako nedostatečný. Při přetrvávajících doporučujeme zopakovat test například před zahájením léčby, část příznakových pacientů může být pozitivní druhý až čtvrtý den po nástupu příznaků.

Rok 2021 byl celý covidový. Kdy jste měli nejvíce práce a kdy naopak byla situace nejpříznivější?

Ano, rok 2021 byl jako na houpačce, nejpříznivější situace byla v období letních prázdnin, to opravdu byla většina vzorků negativních, provádělo se vyšetření s využitím metody tzv. poolování a práce opravdu moc nebylo. Zato podzim, od října až do poloviny prosince, to vše „vynahradil“. Všechny laboratoře by zavaleny požadavky na vyšetření, naše kapacita byla mnohonásobně překračována. Zdravotníci opravdu pracovali prakticky nepřetržitě a bylo to velice stresující období. Stálo nás to všechny hodně sil a mnozí z nás také onemocněli.

Jaký je váš osobní pohled na „covidovou budoucnost“? Dá se předpokládat vznik nových mutací? Budou potřebné na jejich vzorky zase nové přístroje?

Budoucnost si netroufnu předpovídat, nejsem epidemiolog. Ale zkušenost nám ukazuje, že vznik dalších mutací resp. variant viru je velmi pravděpodobný, je to přirozená evoluce. Více než nové přístroje bychom mohli potřebovat nové diagnostické kity. Samozřejmě, pokud bude stále požadavek na navyšování testovacích kapacit laboratoří, pak se to bez dalšího přístrojového vybavení pravděpodobně asi neobejde.