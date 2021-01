Komisařka 2. Oddělení obecné kriminality Krnov ze Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále v těchto dnech zahájila trestní stíhání ženy ve věku 42 let. Pochází z Ostravy, v poslední době bydlela na Bruntálsku. Je obviněná ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

„Došlo k tomu 20. listopadu 2020 přibližně patnáct minut před osmnáctou hodinou na chodníku před vstupem do jednoho z panelových domů na Sídlišti pod Cvilínem v Krnově. Žena bez předchozí komunikace a zcela úmyslně zde napadla ženu ve věku 34 let jdoucí po chodníku. Z bezprostřední blízkosti ji polila vysoce zásaditou kapalinou do oblasti obličeje, očí, krku a rukou a poté ihned z místa činu utekla,“ popsal zákeřný útok policejní mluvčí René Černohorský.

Poranění kůže i očí

Oběť útoku utrpěla poleptání pokožky v obličeji. Došlo k zasažení víček a spojivek obou očí. Žíravina způsobila poranění rtů, jazyka a obou rukou. Poleptané ženy se ujali lékaři chirurgické ambulance v krnovské nemocnici, a pak ji poslali na oční ambulanci Slezské nemocnice v Opavě.

Policisté a kriminalisté si vytipovali možné pachatele ve spolupráci se strážníky Městské policie v Krnově, kteří znají místní prostředí.

Vztahový trojúhelník

Bylo prověřováno několik vyšetřovacích verzí. Od prvopočátku byla mezi podezřelé osoby zařazena také zmíněná žena ve věku 42 let. „Ta však policistům i kriminalistům svou účast na napadení a zranění čtyřiatřicetileté ženy odmítala přiznat. Uváděla informace, které musely orgány činné v trestním řízení důsledně prošetřit.

Na základě všech zjištěných indicií se však nyní žena ke svému protiprávnímu jednání plně doznala,“ doplnil události posledních dní René Černohorský.

Pachatelka uvedla, že motivem útoku byly osobní spory a dlouhotrvající partnerské vztahy mezi ní, jejím druhem ve věku 44 let a mezi poškozenou ženou.

K TÉMATU

Otřesný případ z Plzně

K podobné události došlo například v listopadu 2013 v Plzni. Tehdy devětatřicetiletý taxikář Jan Dubský v den svých narozenin napadl kyselinou sírovou bývalou přítelkyni. Byl obžalovaný z pokusu o vraždu. Oběť oslepla a lékaři jí museli amputovat kus ucha. Obličej, ruce i nohy má plné jizev.



Kyselina sírová jí vážně poleptala zažívací i dýchací ústrojí. Trpěla velkými bolestmi. Léčení se táhlo řadu měsíců. Není divu, že kvůli psychickým problémům nemohla u soudu vypovídat. Přestože Dubský se k útoku nikdy nepřiznal a pachatel byl v době útoku maskovaný, na základě řetězce nepřímých důkazů dostal trest 23 let.



V plzeňské věznici, kde si odpykává trest, se Dubský pokusil o sebevraždu. Podařilo se ho zachránit.

Také představitel ruské opozice Alexej Navalnyj v roce 2017 v Moskvě přežil útok žíravým roztokem na obličej. Neznámí pachatelé ho málem připravilo o oko. V islámských zemích jako je Pákistán žijí stovky žen se znetvořeným obličejem. Přežily útoky kyselinou jako trest svých manželů či otců. V České republice jsou případy úmyslného poleptání obličeje výjimečné, ale dochází k nim také.