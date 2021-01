Vezměte si sáně, boby, hoďte lyže do komory. Tímto sloganem by nyní klidně mohli zvát k návštěvě na ostravské Skalce u Poruby.

„Jeď, Tobíku, a drž se!“ volá táta na syna. Kolem něj zrovna sviští vrstevník na saních i s mámou. Lidí je kolem úterního poledne na kopci hrstka, patnáct nanejvýš, o to více se ale baví.

Majitelé sčítají statisícové ztráty, zároveň si ale uvědomují, že omezení a vládní nařízení je třeba dodržovat. Na restart, či spíše start lyžařské sezony, který je naplánován nyní na 22. ledna, už zasněžují kopce, aby byli připraveni. Toho využívají bobaři a sáňkaři.

Nadšení rodiče

„Školka funguje v omezeném režimu a malý chce každý ráno za sněhem. Když jsou teď ta omezení a žádný sníh, chodíme tady po dopoledních, to je tu málo lidí,“ říká matka malého chlapce, jméno však nesděluje. Coby vysokoškolská pedagožka na home office to s ohledem na možný postoj zaměstnavatele neshledává jako zrovna strategický krok, zvláště když dodává, že takto synovi dopřává radost „každý den“.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

To druhý pár, otec se synem, je na Skalce poprvé. „Máme to kousek a je tu hezky. Jsme ale rádi, že můžeme být venku, a s malým si zasáňkujeme,“ věří táta Michal, který se chystá využít kopec po rozvolnění i k jeho primárnímu zimnímu účelu.

Bez reklamy

Představitelé Skalky veřejnost do areálu nikterak nelákají, ani na webových stránkách si nedělají „promo“. Netouží po shlukování davů. „V areálu je zavřené vše od vleků, atrakcí přes zoo a bludiště až po všechna vnitřní sportoviště. Zpřístupňujeme jen vstup do areálu, který není možné technicky uzavřít, protože jsme areálem v přírodě bez oplocení. Vše, co má být zavřené, zavřené je. Nabádáme lidi k dodržování rozestupů a dezinfikování rukou,“ zdůrazňuje jednatel Skalka Family Parku Richard Lamacz, podle něhož lidé na kopec chodí přes týden v desítkách, v průběhu víkendu se tam pak vystřídá několik stovek dětí plus jejich doprovod.

Vstup do areálu, a tedy i možnost zasáňkovat si či zabobovat, stojí sto korun na dítě. Dospělý doprovod vstupné neplatí. „Během víkendu je tady více lidí, ale opakované policejní kontroly shledávají vše v pořádku. Lidé jsou rádi, že jim umožníme aspoň tuto možnost, jinak by děti sníh ani neviděly. Doma s nimi už nemají co dělat,“ vžívá se do jejich kůže Lamacz, podle něhož bobisté budou mít vyhrazenou svou část na svahu i po zprovoznění vleků, stejně jako před rokem.

Obří ztráty

Už nyní mají na Skalce spočítáno, že ztráty z letošní zimy půjdou do statisíců, možná až milionů korun. Naopak jaké dostanou kompenzace od státu, o čemž bylo rozhodnuto teprve v pondělí, ještě nevědí. „Ztrátu určitě nedoženeme. Asi se to promítne směrem k veřejnosti, ale zatím nelze říct, jestli něco budeme zdražovat,“ odmítá Lamacz spekulovat směrem k zítřkům.