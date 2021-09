Návštěvnost podobnou minulým sezonám si v létě drželo také rožnovské Turistické informační centrum na Masarykově náměstí. V červenci a srpnu přišlo lehce přes dvanáct tisíc lidí – jen o něco méně než v minulých letech, kdy to bylo kolem třinácti tisíc.

„Vzhledem k tomu, že poslední skoro rok a půl tady byly v souvislosti s covid-19 stále nějaké restrikce a nejistota, jsme za takováto čísla obzvlášť rádi. Zřejmě nám hrálo do karet, že lidé letos zkrátka hodně cestovali po tuzemsku. Ale věříme, roli sehrála také naše reklamní kampaň,“ konstatoval Martin Beníček, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu rožnovské radnice.

„Novinkou letošní sezóny se stal bonus pro návštěvníky v podobě volného vstupu do muzea první čtvrtek v měsíci od května do září,“ dodal Ondruš.

Do Valašského muzea v přírodě zavítalo během letošních letních prázdninových měsíců celkem 178 571 lidí. Návštěvnost se tak nejen vyrovnala loňským prázdninám, ale předčila i léto 2019. Vzrostla o sedmnáct a půl tisíce návštěvníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.