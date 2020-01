Postupně se také rozbíhají doprovodné akce, jimiž chce Ski areál Razula zpestřit lyžařům návštěvu. V neděli 19. ledna se uskuteční první ze série dětských lyžařských závodů O pohár strašidýlka Razuláka na sjezdovce Horal. Zapojit se mohou děti již od 2 let. Registrace probíhá od 12 hodin, start je ve 13.

Další lákavou novinku má Bistro Razula u sjezdovky Razula. Kuchaři tu „rozběhli“ víkendové pečení pizzy, kterou si mohou lyžaři během odpočinku vychutnat stylově u hořícího krbu.

Kdo by si chtěl návštěvu Velkých Karlovic zpestřit i jiným než sportovním zážitkem, může navštívit v sobotu 18. ledna besedu se sexuologem Radimem Uzlem v hotelu Lanterna. Na jeho Veselé příhody z ordinace a soudní síně zbývá posledních pár volných míst.

Ve Ski areálu Razula je nyní v plném provozu sjezdovka Horal s Lyžařskou školou Razulák a dětským parkem s pojízdným kobercem dlouhým 50 metrů. Hlavní sjezdovka Razula je zatím stále sjízdná jen ve spodní třetině.

„Pro zprovoznění vrchní části ještě potřebujeme trochu přírodního sněhu. Snad se již brzy dočkáme, předpověď počasí vypadá nadějně,“ říká Lukáš Hájko ze Ski areálu Razula. Než bude svah sjízdný v plné délce, platí zde 30% sleva na skipas.

K vybraným skipasům středisko i letos přidává lyžařům volnou vstupenku do termálních bazénů relaxačního centra Wellness Horal. Akce V zimě lyžuj, na jaře plav se vztahuje na půldenní, celodenní i rodinné skipasy. Volný vstup do termálních bazénů na 2,5 hodiny pak mohou lyžaři využít od poloviny března do poloviny června.

V dalším období chystá Ski areál Razula i další program, třeba testování lyží a skialpů nebo Valentýnské lyžování za hubičku. Nejbližší akcí bude Noční stopa Valachy v sobotu 8. února s neobyčejnou atmosférou běžkování za tmy s čelovkou. Před setměním se uskuteční závody dětí. Registrace do závodu už byly zahájeny na www.valachytour.cz, do konce ledna se zvýhodněnou cenou startovného. Více informací: www.razula.cz

Chystané akce ve Ski areálu Razula:

19. 1., 23. 2. a 1. 3. – O pohár strašidýlka Razuláka

8. 2. - Noční stopa Valachy

10. – 14. 2. - Valentýnské lyžování za hubičku

18. 2. – Testování lyží Augment

29. 2. - Testování skialpů Dynafit

14. 3. - Maškarní lyžovačka na Horalu

Další tipy na akce:

18. 1. – Radim Uzel: Veselé příhody z ordinace a soudní síně

1. 2. – Valašská saunová noc ve Wellness Horal

14. 2. – Valentýnský degustační večer v zážitkové restauraci Vyhlídka