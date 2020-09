Za příznivého počasí bývá v sezoně na hladině přehrady Slezská Harta pěkně živo. Výletníky vozí vyhlídková loď Santa Maria a velkokapacitní elektroloď Harta. Dopravu mezi obcemi Roudno a Razová zajišťuje přívoz Rouza. Lidé na přehradu míří za vodními sporty, plují zde jachtaři, působí tu veslařský klub, jachtařská škola a půjčovna jachet a další půjčovny loděk, šlapadel a paddleboardů.

Děti se ztratili při výletě na vodě

Se vzrůstajícím plavebním provozem na největší moravskoslezské přehradě narůstá i potřeba zajištění bezpečnosti. Stát se může kdykoliv cokoliv. Své zkušenosti s tím už mají bruntálští vodní záchranáři. V srpnu například vyplouvali k paddleboardistům, kterým uprostřed přehrady došly síly či k lidem, které během plavby přestala poslouchat půjčená elektroloďka. Kuriózní byl případ, kdy se rodina s několika odrostlými dětmi vydala na třech paddleboardech na projížďku a děti na jednom paddleboardu se rodičům na vodě ztratily. I na vodě se vyplatí mít s sebou mobil a zavolat v případě nouze o pomoc, což se potvrdilo i při této příhodě.

Santa Maria i Rouza v nesnázích

Občas se do potíží dostane i vyhlídková loď s pasažéry na palubě. „Vyjížděli jsme na pomoc Santa Marii, které se během plavby porouchalo ovládání a volně ji unášely vlny. Loď jsme vzali do vleku a dopravili do přístaviště v Leskovci. Pro turisty na palubě to nakonec byl nevšední zážitek a atrakce navíc,“ popsal jeden případ záchranář Kamil Beinhauer z Vodní záchranné služby Bruntál – Slezská Harta.

O pár dní později se do potíží dostal i přívoz Rouza. Loď pohánějí elektrobaterie, při plavbě ve vlnách a proti větru je ale spotřeba elektřiny mnohem větší. Přívoz po náročné plavbě ve vlnách už neměl dostatečný výkon a vodní záchranáři jej pomohli dopravit do přístavu.

Bruntálští vodní záchranáři na podobné situace nacvičují. V srpnu si cvičně vyzkoušeli evakuaci pasažéra z výletní lodě Harta. „Úkolem nácviku bylo co nejrychleji dopravit lékaře z lodi na břeh, kde bylo potřeba jeho zákroku a pak jej dopravit zpět na loď. Vyzkoušeli jsme si přistání za plného provozu a přestup z lodi na loď,“ vyprávěl o cvičném zásahu záchranář Petr Vlk.

Harta v tu chvíli plula uprostřed přehrady, její běžná rychlost je okolo sedmi kilometrů, maximální rychlost třináct kilometrů za hodinu, na palubu se vejde pětačtyřicet pasažérů. V naléhavých případech, když jde o čas a počítá se každá vteřina, na rychlosti velmi záleží.

Motorový člun vodních záchranářů při záchranné akci může dosáhnout i více než padesátikilometrové rychlosti za hodinu.

„Kdykoliv se může někomu z posádky či pasažérů něco stát a bude zapotřebí co nejrychlejší transport na břeh. Vyzkoušeli jsme si to, abychom na to byli připraveni. Elektroloď je pomalá a přehrada veliká. Rychlý člun je zde velmi zapotřebí,“ dodal Petr Vlk. Přehrada Slezská Harta je podle objemu devátou největší přehradou v České republice.

Veronika Otáhalová