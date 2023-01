O návratu vozu do depa informoval na Twitteru editor České televize Michal Polášek. „Oprava jednoho z motorů zabrala delší dobu především z důvodu nutnosti vyrobit nová axiální ložiska klikové hřídele. Tyto díly musely být vyrobeny na Slovensku a kvůli velmi malému nákladu dílů musely počkat na výpadek ve standardní sériové výrobě,“ vysvětlil oficiální facebookový profil depozitáře.

V polovině prosince došlo k dokončení komplementace motoru a úspěšné zkoušce ve firmě Machač Motors včetně zapojení se Sousedíkovým systémem. Od 9. ledna byl vůz v ČMŽO v Přerově, kde došlo k montáži motoru. Dnes se vrátil do Kopřivnice.

Slovenská strela byla mimo provoz od konce loňského června. „Během svého servisu v Přerově podnikla zkušební jízdu po údržbě motorů. Bohužel došlo k vůli na klikové hřídeli a poškození. Příčina zatím nebyla objasněna, neboť musel motorový vůz odjet na Slovensko k prezentační akci,“ vysvětlila společnost Tatra Trucks na svém facebookovém profilu. Vůz se vrátil do depozitáře, ale nebyl provozuschopný.

Šlo o první větší problém po ukončení rozsáhlé renovace, která začala v srpnu 2018. Na voze je jedinečný například elektromechanický přenos výkonu od Josefa Sousedíka. Díky jeho nápadu se vlak rozjížděl hlavně na elektrický pohon, s rostoucí rychlostí se zapojoval mechanický přenos.

Vlak dosahoval rychlosti až 130 kilometrů v hodině po ujetí 5 700 metrů. Dráhy je nasazovaly na trasu z Bratislavy do Prahy. Během války vozy nejezdily kvůli nedostatku paliva, pak sloužily pro vládní a ministerské jízdy. Jeden z vozů vyhořel, druhý se dostal koncem 50. let do podnikového muzea Tatry.

Po letech chátrání se ho Tatra rozhodla zachránit. Celkové náklady na renovaci včetně výstavby depozitáře dosáhly 118 milionů korun, z toho téměř 80 milionů tvoří dotace z Evropské unie.

Zbytek poskytla společnost Tatra Trucks. Hlavním dodavatelem byla společnost ČMŽO. Z 90 procent je vůz i po renovaci původní, nová jsou například kola nebo kabeláž.