„Volíme jen jeden den, v sobotu. Dovnitř vás nepustíme,“ sdělili ze sekretariátu Domova Slunečnice chvíli po pátečním začátku voleb. Podle dostupných informací onemocnělo z celkového počtu téměř čtyř stovek zdejších obyvatel naštěstí pouze „několik jednotlivců“.

Zato hasičů se tam vystřídaly na čtyři desítky; a to profesionálních i dobrovolných ze stanic v Krásném Poli, Zábřehu, Michálkovicích, Radvanicích a Muglinově. Pomáhala dokonce jednotka ze střední odborné a vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. „Ve čtvrtek se nám dekontaminace první půlky vnitřku Slunečnice protáhla bezpochyby do tmy a v pátek pokračovala od rána až do odpoledních hodin,“ informoval mluvčí hasičů Petr Kůdela s tím, že při této činnosti používali bzučící generátory přezdívané Vuvuzely.

Před spuštěním osvědčených generátorů teplého aerosolu Virkon-S museli hasiči, samozřejmě v ochranných prostředcích, převážet klienty domova pozitivní na koronavirus do izolovaných prostor. S dezinfekcí začali ve zcela vyprázdněných prostorách Slunečnice.