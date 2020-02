Má zasněžená lehce zvlněná bílá krajina ležet ladem? Ne! Lyžaři zde objevují kouzlo snowkitingu.

Tento nový adrenalinový zimní sport je vlastně lyžování s tažným drakem. Lyžař potřebuje najít zasněžené pláně, kde to dost a stabilně fouká. Vyznavači větrného lyžování ocení místa dobře dostupná od silnice, aby s lyžemi a s křídlem nemuseli šlapat moc daleko. Přesně takové místo našli u křižovatky nad Dětřichovem nad Bystřicí.

Začátečníci mohou využít běžné lyže nebo snowboard, ale už se vyrábí také speciální snowkiteboardy. Ti nejzkušenější v závěsu pod křídlem předvádí skoky dlouhé desítky metrů i extrémní akrobatické prvky vysoko nad zemí. Obrovským zážitkem je ale především rychlá jízda panenským sněhem po nekonečných bílých pláních.

VÍTR SEM LÁKÁ I ENERGETIKY

Lokalit, kde se dá snowkiting provozovat, v České republice není mnoho, protože do draka nesmí foukat ani moc, ani málo.

A navíc jich ubývá, protože pláně se stabilním větrem lákají nejen lyžaře, ale také energetiky. Kousek od Dětřichova nad Bystřicí v Horní Loděnici jeden z největších větrných parků provozuje Litevská chemička Achema Group. Další větrníky na rozhraní Moravskoslezského a Olomouckého kraje se točí například nad Norberčany a Starou Libavou. Větrná krajina láká investory, ale sílí i hlasy odpůrců větrné energetiky, kteří preferují zachování krajinného rázu Nízkého Jeseníku.

Například nedaleko v Jívové se připravuje stavba větrného parku už deset let.

„Všechny námitky byly vypořádané, i když ze strany odpůrců to bylo to samé pořád dokola. Stavební úřad rozhodl. Do toho přijde změna v zásadách územního rozvoje kraje a šmahem je vše pryč? Proto jsme se obrátili na soud,“ popsal aktuální situaci Jan Pewner, starosta Jívové, která již v roce 2006 podepsala s investorem smlouvu o spolupráci.