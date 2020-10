Měl to být dárek, který měl dát dárci pocit radosti, obdarované ještě něco více. Jenže dárce ho ukradl. Za krádež vibrátoru zřejmě skončí na dva roky ve vězení.

Jemný nádech pikantérie má případ, kterým se zabýval senát okresního soudu v Novém Jičíně ve středu 30. září. Na lavici usedl třiatřicetiletý muž, který letos 6. dubna ve Frenštátě pod Radhoštěm odcizil v prodejně DM drogerie vibrátor značky Durex Play Pure Fantasy za 499 korun.

K soudu přivedla obžalovaného eskorta, neboť ten je v současné době ve vazbě. Státní zástupkyně připomněla, že 23. června 2018 ho Okresní sod ve Frýdku-Místku odsoudil za krádež k souhrnnému trestu 20 měsíců nepodmíněně ve vězení s ostrahou, který vykonal 23. října 2019 a 25. února letošního roku jej odsoudil Okresní soud v Novém Jičíně k trestu 300 hodin obecně prospěšných prací. Státní zástupkyně připomněla, že čin, za který obžalovaný opět stojí před soudem spáchal přesto, že byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav. Tím spáchal zločin krádeže.

Muž na lavici obžalovaných se k případu nechtěl vyjadřovat, soudce proto četl jeho výpověď z přípravného řízení, ve kterém se plně doznal.

Uvedl, že vešel do drogerie. „Když jsem spatřil vibrátor, napadlo mě, že bych ho dal kamarádce, kterou nechci jmenovat,“ četl soudce výpověď obžalovaného, který v ní přiznal, že vibrátor nehodlal zaplatit a měl v úmyslu ho odcizit.

Krádež zjistila pracovnice prodejny na počátku května při kontrole zboží. Na základě toho si pustila kamerový záznam. Na něm viděla muže, který v době 12.42 hodin přišel a po chvíli se natočil tak, aby nebylo vidět, že si vložil vibrátor pod oblečení. Pak vyšel z prodejny bez zaplacení. „Na obličeji měl roušku, takže jsem ho nepoznala,“ uvedla pracovnice ve své výpovědi v přípravném řízení.

Soudce Jaromír Pšenica pak konstatoval, že obžalovaný, ač je ročník 1987, už má na svém kontě 23 záznamů v rejstříku trestů. Státní zástupkyně poté připomněla, že obžalovaný má velké sklony k páchání trestné činnosti, převážně majetkové a projevuje se u něj speciální recidiva, což mu přitěžuje. Navrhla trest při dolní hranici trestní sazby 2 až 8 let, také proto, že škoda byla pod 500 korun a muž se doznal.

Obhájce Lukáš Seibert žádal jinou kvalifikaci činu. „Ptám se, je možné automaticky kvalifikovat právní podstatu podle daného odstavce jen proto, že došlo k vyhlášení nouzového stavu, aniž by soudy zkoumaly, zda k jeho vyhlášení byly splněny zákonné podmínky? Odpovídám si, že nikoli, ale musím konstatovat, že české soudnictví rezignovalo na přezkum vyhlašování nouzového stavu. Je vibrátor skutečně oním předmětem, jehož krádež směřuje k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví nebo veřejného pořádku? Nikoliv,“ řekl obhájce a dodal, že za normálních okolností by obžalovanému hrozil trest v rozmezí 6 měsíců až tří let a požadoval překvalifikování činu obžalovaného ze zločinu na přečin.

Soudce řekl, že okresní soud není oprávněn posuzovat, zda nouzový stav byl či nebyl vyhlášen oprávněně. „Byl vyhlášen nějakou dobu, obžalovaný měl roušku a musel to tedy vědět,“ poznamenal soudce.

Obžalovaný v závěrečné řeči sliboval, že se polepší. Soud mu uložil dvouletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou. Soudce Jaromír Pšenica v odůvodnění řekl, že už se s obžalovaným setkal a jelikož je u něj speciální recidiva, nelze ukládat trest pod dolní hranici. „Soud uložil trest na samé spodní hranici, více pro obžalovaného udělat nemůžeme,“ zdůraznil.

Obžalovaný si nechal lhůtu, státní zástupkyně zástupkyně se vzdala práva na odvolání. Soud poté uznal, že trvají vazební důvody, neboť obžalovaný ba mohl pokračovat v trestné činnosti a ještě by si tak přitížil.