Podle státního zástupce je v říjnu 2018 po několikatýdenní přípravě vlákali v obci Březí na Opavsku do léčky. Maskováni kuklami a ozbrojeni různými předměty jim vzali vlajky a rozbili vozidlo. Pak vytrhli klíčky ze zapalování, které hodili do pole. Všem hrozí pět až dvanáct let vězení.

Baníkovci až dosud u soudu nevypovídali, vyjádřil se pouze jediný z nich. Připustil svou účast na akci, prý ale do poslední chvíle netušil, o co jde. Zdůraznil také, že jen hlídal „čistý“ vzduch, další aktéry údajně neznal.

ZVRAT

Během pátečního jednání ale přišel zásadní obrat. Státní zástupce Vít Legerský oznámil, že s jedním z obžalovaných uzavřel dohodu o vině a trestu. U zvlášť závažných zločinů to umožňuje novela trestního zákoníku, která vstoupila v platnost 1. října.

Podle informací Deníku se obě strany dohodly na trestu pod spodní hranici sazby. Dotyčný, pokud soud dohodu schválí, vyvázne s podmíněným trestem.

Někteří z obhájců se ještě v soudní síni nechali slyšet, že o této variantě také uvažují, jeden z advokátů přímo prohlásil, že stojí o dohodu, další právní zástupci to chtějí detailně projednat s obžalovanými.

SE VŠEMI, ALE…

Státní zástupce řekl, že je připraven uzavřít dohodu se všemi obžalovanými.

„Jsem ochoten se bavit o dohodě a vině se všemi obžalovanými. Někteří ale mají prostor pro dohodu zúžený. Když to řeknu jasně, u některých z nich se budu ochoten bavit jen o nepodmíněném trestu odnětí svobody,“ zdůraznil žalobce s tím, že je nutné vzít v potaz minulost a osobnostní poměry obžalovaných.

OBĚTI

K soudu byli jako svědci předvoláni i čtyři opavští fanoušci tvořící osádku přepadeného auta. Na jejich výpovědi ale nedošlo. K jednání totiž kvůli zdravotním problémům nedorazili dva obžalovaní a jeden obhájce.

Předseda senátu proto jednání odročil. Ještě předtím se ale zeptal opavských fanoušků, kteří v případu figurují i jako poškození, na jejich názor ohledně dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obžalovanými.

„My bychom to přivítali,“ prohlásil jeden z Opavanů. To vzápětí potvrdili i tři zbývající. Jak poté řekli Deníku, byť je mezi oběma tábory dlouhodobá nevraživost, chtějí, aby jejich protivníci vyvázli s co nejmírnějšími tresty.

Za jeden provaz aneb Prokleté klíče

O přepadení opavských fandů baníkovským komandem by se policie zřejmě vůbec nedozvěděla. Rvačky a podobné akce si znesvářené tábory vždy řeší mezi sebou a ochránce zákona do svých věcí zásadně netahají.

V tomto případu ale došlo k velké chybě. Někdo z baníkovců se přes rozbité sklo naklonil do auta a ze zapalování vzal klíčky, jež odhodil do pole. Opavané je i přes veškerou snahu nenašli.

„Největší problém byl v tom, že šlo o služební vozidlo,“ řekl Deníku řidič, kterému po marném hledání v poli nezbylo nic jiného, než zavolat do firmy a požádat o přivezení náhradních klíčků.

Během telefonátu se ale dozvěděl nepříjemnou zprávu. „Že se klíč přiveze pouze tehdy, když se přivolá policie,“ řekl fanoušek a dodal: „To byl hlavní impulz, proč se to na policii dostalo. Kdyby bylo možné s tím autem nějak odjet, tak se ta věc tady neřešila. Vyřešili bychom to jinak.“

Co se týká samotného přepadení, to se podle opavských fanoušků odehrálo velmi rychle. „Stálo tam auto, přibrzdili jsme a chtěli ho objet. Pak nás zablokovala další auta, zepředu i zezadu. Byl to šok. Byla tma, ti lidé měli kukly bez symbolů. Nikoho jsme nepoznali, nebylo je možné ani jinak identifikovat,“ řekl muž, kterého v té chvíli údajně nenapadlo, že by mohlo jít o baníkovské komando.

„Něco takové už nechci zažít,“ prohlásil. Navzdory rivalitě až nenávisti mezi fanoušky obou týmů si přeje, aby baníkovci vyvázli s co nejnižšími tresty a případ brzy skončil. Jednou z cest by podle něj mohla být i dohoda o vině a trestu mezi baníkovci a žalobcem.

„Dohodu o vině a trestu bychom uvítali. I my to už chceme mít za sebou. Budeme rádi, pokud to pro obžalované bude mít co nejmenší dopady. Pokud dohoda sníží jejich trest, jsme určitě pro. Vůbec jsme nechtěli, aby to dosáhlo takových rozměrů,“ uzavřel opavský fanoušek.

K TÉMATU

Co se vlastně stalo?

K přepadení došlo 7. října v Březové na Opavsku. Opavští fanoušci se vraceli z utkání v Brně, kde Opava kvůli opravě svého stadionu hrála domácí zápasy. Baníkovci se podle žaloby na přepadení dlouhodobě připravovali. Zvyklosti a chování Opavanů zmapovali při jednom z jejich dřívějších výjezdů do Brna. V Březové na ně 7. října nalíčili past. Fingovali defekt na vozidle. Dalších pět aut čekalo ukryto opodál. Když opavští fandové zastavili, osádky jim zablokovaly cestu. Útočníci v kuklách a s různými předměty v rukou rozbili okno řidiče, poškodili čelní okno a karoserii, vytáhli klíče ze zapalování a otevřeli kufr, z něhož vzali vlajky a další věci. Vzápětí odjeli. Ještě předtím ale odhodili klíčky do pole. Škoda na vozidle byla vyčíslena na třiašedesát tisíc korun.