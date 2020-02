Z výpovědí obou dětí zaznělo, že fyzické tresty pro maminku s tatínkem, jak své pěstouny nazývali, nebyly nic výjimečného.

Stačilo třeba, že se sourozenci mezi sebou hádali. „Dostali jsme bičíkem. Na konci měl hlavu koníka a na druhém konci měl takovou plácačku,“ uvedla dívka, že dostávala na zadek nebo po nohách. Dostávali oba dva - když ne bičíkem, tak rukou.

Na dotaz policejní komisařky, zda se někdy dívka pomočila, ta odpověděla, že vždycky v noci. Když se to stalo také dostala bičíkem. „Potom jsem si to musela vyprat,“ řekla dívka s tím, že musela vyprat i prostěradlo, ale neuměla ho vykroutit, to musela udělat žena, kterou nazývala maminkou.

Musela si to vyprat pokaždé a také se někdy stalo, že když se pomočila, musela spát na podlaze. „Někdy mi mamka ustlala na zemi. Špatně se mi tam spalo. Ležela jsem na koberci, na takové podložce, přikrytá jsem byla dekou. Neměla jsem polštář,“ uvedla dívka.

Bití bičíkem bolelo, ale dívka to nikdy mamince neřekla. Ve výpovědi uvedla, že když začala plakat, maminka toho nechala. Nevzpomíná si, že by měla nějakou modřinu.

Na dotaz, zda by se chtěla vrátit od strejdy a tety, tedy od přechodných pěstounů, zpět k mamince a tatínkovi řekla, že ne. Doma se jí prý nelíbilo, protože jí pořád říkali, že si to musí vyprat. Z další řeči ale vyplynulo, že doma měli hračky, s bratrem si hrávali na zahradě, nejraději na schovávanou, plavali v bazénu.

Bratr dívky vypověděl podobně, uvedl, že maminka a tatínek po nich křičeli a občas je bili, rukou i bičíkem, který popsal stejně jako sestra. Bili ho muž i žena. Přes oblečení. Na dotaz chlapec odpověděl, že jednou měl modřiny. Potvrdil, že sestra dostávala, když se pomočila. Poté dodal, že ho budil budík, který maminka chystala sestře, aby se nad ránem vždy probudila a šla na záchod.

„Maminka po ní hodila budík, protože nechtěla, aby to dále zvonilo,“ dodal chlapec a poté řekl to, co dříve jeho sestra – že si musela chodit prát pomočené oblečení, že musela spát na podlaze na matraci pod dekou.

Ani on nikomu neřekl, že jsou biti. Přitom svědkem jeho bití byla sestra a on naopak slyšel, jak rodiče bijí jí. „Slyšel jsem, jak na ni křičí, slyšel jsem ten bičík, ona plakala,““ vypověděl chlapec.

Rovněž uvedl, že si rádi hrávali na zahradě, chodili do lesa, koupali se v bazénu. Zhruba po půlhodině výslechu již ale většina jeho odpovědí byla: nevím.

Manželé si vzali dívku a chlapce do pěstounské péče v roce 2012, když tito měli necelý rok a půl. V roce 2017 okresní soud nařídil odebrání dětí pro podezření z jejich týrání. V hlavním líčení při výsleších svědků se objevilo více názorů, v nichž svědci uváděli, že se způsobem výchovy dětí nesouhlasili, byli ale i tací, kteří manžele obhajovali s tím, že se děti snažili vychovávat, jak nejlépe uměli.

Děti byly nějaký čas v přechodné pěstounské péči, nyní žijí u nových pěstounů. O případné vině či nevině manželů by měl soud rozhodnout v dalším jednání.