Policejní pyrotechnici nakonec rozhodli, že manipulace s 250 kilogramů vážící bombou nebude možná a budou ji muset řízeně odpálit na místě.

O tom, že se nedaleko rozhledny něco děje, se starosta Sosnové Roman Franek dozvěděl v pátek odpoledne.

„Samozřejmě jsme nevěděli, o co jde. A zhruba kolem osmnácté, devatenácté hodiny mě policie informovala o tom, že tam byl učiněn takovýto nález. Hned večer jsme kolem dvaadvacáté hodiny svolali krizový štáb, další začal v sobotu v osm hodin ráno. O půl deváté bylo rozhodnuto o evakuaci,“ přibližuje Deníku Roman Franek. Obec nebyla evakuovaná celá, ale zhruba dvě třetiny obyvatel, to je asi 300 lidí.

Příprava na odpal z pohledu IZS:

„Od epicentra výbuchu se muselo zachovat pásmo asi 1,5 kilometru, které zasahovalo přibližně do těch dvou třetin Sosnové,“ upřesňuje.

O chystané evakuaci se občané ihned dozvěděli prostřednictvím obecního rozhlasu.

Evakuace do kulturního domu

„Nebylo to jednoduché pro nás ani pro ně. Ale musím je pochválit, zachovali se statečně a prakticky okamžitě své domovy opustili. Už o půl desáté byl nachystán první evakuační autobus, který obyvatele odvážel. Domluvili jsme se ve spolupráci s obecním úřadem a paní starostkou ve Velkých Heralticích, kam byli lidé evakuováni do tamního kulturního domu. Většina občanů ale odjela po své vlastní ose, buď ke kamarádům nebo příbuzným, případně se uchýlili do té spodní části obce, která evakuována být nemusela,“ vysvětluje starosta Sosnové.

Bomba byla odpálena v sobotu krátce před čtrnáctou hodinou odpolední. Poté probíhala kontrola místa, kolem patnácté hodiny se už lidé mohli vracet zpátky do svých domovů.

„Sosnová zažila takovouto situace poprvé v historii a doufám, že i naposledy,“ sdělil s úsměvem Roman Franek. A premiéra to byla nejen pro samotnou obec, ale dokonce také pro zasahující pyrotechniky.

„Mám od nich informaci, že takovýto odstřel přímo na místě, kdy s bombou nemohli manipulovat, dělali také poprvé, tedy s takovýmto typem pumy,“ dodává.