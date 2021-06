Krnov patří k prvním městům v novodobé historii, kde meteorologové potvrdili zasažení tornádem.

„V Krnově víme, jaké to je, když se částí města prožene tornádo. Držím palce na jih Moravy, vypadá to hrozivě, snad budou výsledkem jen materiální škody,“ napsal starosta Krnova Tomáš Hradil na svém facebooku, jakmile se objevily první zprávy o katastrofě na Břeclavsku.

Dnes už víme, že jeho přání bylo bohužel nevyslyšeno. Škody značné, hlavně ale umírali lidé. Ani v Krnově se nespalo dobře.

„Upozorňuji, že na tuto noc vydal Český hydrometeorologický ústav pro Krnovsko vysoký stupeň nebezpečí. Přejme si dnes co nejklidnější noc,“ modlil se včera večer starosta s tím, že výstraha konkrétně očekává možný výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami s lokálními úhrny kolem 50 mm, nárazy větru kolem 90 km/h a kroupami i větších rozměrů.

Jak to vypadalo na Ježníku v roce 2013.Zdroj: se souhlasem O. Teichmanna

Tuto fotografii před oněmi osmi lety pořídil Ondřej Teichmann, který Deníku prozradil následující. „Jel jsem tehdá na pracovní cestu z Ostravy přes Krnov do Prahy a jakmile jsem přijížděl na Ježník, tak jsem si připadal jako mezi kulisami válečného filmu. Plno domů bez střechy a kličkování mezi stromy,“ popsal osobní zkušenost s následky tornáda pan Teichmann. A to bylo ještě tornádo nepoměrně slabší než to, které udeřilo ve čtvrtek na jižní Moravě.

