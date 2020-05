Dechová zkouška u ní údajně potvrdila přes tři promile alkoholu. Škoda na obou autech byla dohromady přes sto tisíc korun.

Policie potvrdila, že řidičce byl minulý týden na místě nehody zabaven řidičský průkaz a je důvodně podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Příčiny a okolnosti nehody jsou v současné době v šetření. Věc bude řešena podle platných právních norem,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Viníkovi nehody hrozí 6 měsíců až tři roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Čelní srážka

Nehoda se stala poslední dubnový den odpoledne na rozhraní Heřmanic a Koblova. „Ta oktávie přejela do protisměru a přímo do mě. Řidička vyběhla z auta, zmateně tam pobíhala a nic si nepamatovala, ani že foukala. Byla namol. Já tu nehodu odnesla modřinami a bolestí krční páteře. Absolvovala jsem i vyšetření na magnetické rezonanci, ale naštěstí se žádné závažné zranění neprokázalo,“ popisuje řidička felicie staré, do které octavie se státní zástupkyni za volantem narazila.

„Auto je na odpis a hlavně nevím, jestli ještě někdy sednu za volant. Teď mi volala a ptala se, zda něco nepotřebuju. Řekla jsem, že ne. Nechci se s ní bavit, nechci ji už nikdy vidět,“ řekla v úterý Deníku Miroslava Friedrichová.

Zasáhne ministr?

Okolnosti nehody momentálně vyšetřuje policie. V okamžiku, kdy bude státní zástupkyně, která je pravděpodobným viníkem nehody, skutečně obviněna, může ji ministr spravedlnosti dočasně zprostit výkonu funkce státního zástupce. Ale to až poté, co bude zahájeno trestního stíhání.

Podle předsedy Krajského státního zastupitelství v Ostravě Libora Malého se případ každopádně nebude šetřit v Ostravě. „Požádám o dohled jiné krajské státní zastupitelství, aby se předešlo pochybnostem či výhradám o tom, že by ostravské zastupitelství nepostupovalo objektivně,“ tvrdí Libor Malý.

Deník požádal o vyjádření k případu také samotnou státní zástupkyni Petru Tittkovou. Ta se ale poté, co zvedla telefon, zmohla pouze na slova: „Děkuji, na shledanou.“

Hříšnice Tittková

Zmiňovaná státní zástupkyně už pod vlivem alkoholu havarovala jednou, v roce 2004. Tehdy přímo před budovou zastupitelství v centru Ostravy zlomila dopravní značku a narazila do dvou zaparkovaných služebních vozů policie.

Také tehdy u ní dechovou zkouškou zjistili okolo tří promile alkoholu. To podle odborníků u ženy odpovídá vypití dvou litrů vína nebo devíti dvanáctistupňových piv či půl litru tvrdého alkoholu. Tittková se tehdy hájila tím, že požila pouze léky a neřídila opilá. Kárný senát jí tehdy potrestal finančně – na půl roku přišla o pětadvacet procent platu.