Štěně v Ostravě zavinilo nehodu. Muž, kterému uteklo, stanul před soudem

Mít doma zvíře, to znamená nejen radost, ale také starost. Majitelé jsou zodpovědní za to, co jejich miláčkové provedou. Musejí nahradit způsobené škody, v krajní situaci se mohou ocitnout v roli obžalovaných. Potvrzuje to případ sedmdesátiletého muže z Ostravy, který ve čtvrtek stanul před Okresním soudem v Ostravě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Zodpovídal se z nedbalostního ublížení na zdraví. Pes, o něhož se měl starat, utekl ze zahrady jeho domu na silnici, kde vběhl před motocykl. Došlo k nárazu do řidičovy nohy. Motorkář při nehodě utrpěl lehčí poranění. Léčil se zhruba tři týdny. Pes dopadl daleko hůře, naštěstí přežil. K události došlo vloni v říjnu před rodinným domem v Polance nad Odrou. Lítost „Velmi mě mrzí, co se stalo. Staral jsem se o zhruba sedmiměsíční štěně své dcery. Šel jsem vynést popel z kamen do popelnice před dům. Otevřel jsem branku, vysypal popel a vrátil se zpět. Zpravidla jsem branku za sebou zavíral. Byl ale silný vítr, mohl zástrčku uvolnit a branku otevřít. Nevím, jak se pes na ulici dostal. Je mi ale jasné, že za jeho chování jsem v plné míře odpovědný,“ vzpomínal důchodce, který se vrátil do domu. PODÍVEJTE SE: V Horní Suché otevřeli zbrusu novou továrnu na baterie HE3DA Přečíst článek › Později uslyšel volání. „Zaslechl jsem volání osob, že tady leží krvácející pes,“ řekl obžalovaný. Když vyběhl ven, spatřil na zemi psa své dcery. „Ležel bezvládně, nereagoval. Myslel jsem si, že ho srazilo projíždějící auto a ujelo,“ dodal. Policie Štěně uložil do deky, odnesl do auta a vyrazil k veterináři. „Pes postupně prodělal čtyři operace, měl zlomené nohy a život ohrožující ránu na hrudi. Zaplať pánbůh žije a chodí,“ vypověděl muž. Po příjezdu od veterináře si všiml policejního vozu a motorkáře. Teprve v té chvíli se dozvěděl, co se skutečně stalo. PODÍVEJTE SE: Zemědělské muzeum v Ostravě slavnostně otevřelo svá "vrata" Přečíst článek › Řidiči se omluvil přímo na místě, poté mu ještě několikrát telefonoval, zaslal mu i omluvný dopis. Jednal také s pojišťovnami. Například zdravotní pojišťovně odeslal první splátku za motoristovu léčbu. Odklon Soud nakonec po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že uložení trestu není v tomto případě na místě. Dosud netrestaný muž se přiznal, nesnažil se svalit vinu na někoho jiného, motoristovi se opakovaně omluvil a má snahu vyřešit všechny vzniklé finanční závazky. Za této situace soud využil ustanovení o možnosti takzvaného odklonu v trestním řízení a mužovo trestní stíhání podmíněně zastavil. Rozhodnutí je pravomocné.

