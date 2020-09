Na konci července započaly stavební práce na sanaci hlučínské štěrkovny. Až do začátku září provoz na jezeře výrazně omezen nebyl, nyní už je tomu jinak. Na dlouhou dobu poslední akcí tady byl totiž o víkendu 18. a 19. září hudební festival sCoro Štěrkovna. A brány jezera se na dva roky uzavřely. Jak již bylo zmíněno, je to zapříčiněno první etapou rekultivace tohoto oblíbeného rekreačního cíle, která spočívá v protipovodňových opatřeních.

„Do konce roku 2020 začnou práce na Čelní hrázi, na založení lávek přes potok Juliánka a řeku Opavu a také práce na levobřežní hrázi Opavy a pravobřežní hrázi v úseku mostu přes Opavu a rampě za penzionem Kamenec. Pracovat se bude i na systému napouštění jezera a na zkapacitnění zatrubněné části potoka Vařešinky,“ přibližuje zástupce firmy Gardenline, která má první etapu na starosti, Petr Skřivánek. Firma vysoutěžila první etapu za téměř 575 milionů korun, sanaci zaplatí Ministerstvo financí ČR.

Práce mají trvat dva roky, tedy do srpna roku 2022. „Po celou dobu nebude možné v této lokalitě pořádat žádné akce externích subjektů,“ upozornila hlučínská mluvčí Kristina Neničková.

Utrum budou mít lidé nejen s koupáním, procházkami či cyklovýlety kolem vody, ale svou činnost musejí přerušit například i dva tamní yacht kluby. A nezachytají si ani rybáři, i pro ně platí zákaz vstupu do oblasti. Zcela uzavřen bude také kemp, který se na Hlučínském jezeře nachází. Co se oblíbeného festivalu Štěrkovna Open Music, který se odehrává na březích štěrkovny, týká, v příštím roce by o něj fanoušci přijít neměli. Jen se změní místo konání, o tom zatím pořadatelé ještě jednají.

„Finanční ztráty vyčísleny nemáme. Projekt je pro město prioritou, která přinese vyšší protipovodňovou ochranu dotčeného území a jeho další rozvoj,“ uvedla mluvčí.

Nudistická pláž zůstane

Zajímalo nás také, jestli se dokončená první etapa promítne na ceně vstupného do areálu. Bude se zdražovat? „Prozatím se tato problematika neprojednávala,“ dodala Kristina Neničková.

Na hlučínskou štěrkovnu každoročně míří tisícovky návštěvníků. Najdou se mezi nimi i tací, kteří dávají přednost koupání bez plavek, a to nejen z kraje, ale třeba i ze sousedního Polska. Ano, na březích jezera totiž leží i oficiální nudistická pláž. A pro vyznavače naturismu máme dobrou zprávu. Město chce nuda pláž zachovat, stejně jako další rekreační i sportovní akce, o rozsahu a umístění bude radnice ještě jednat. Je možné, že část pláží by se mohla zpřístupnit už příští léto 2021. Jenže vše záleží na stavební firmě, jak daleko bude s pracemi.