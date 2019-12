Stoletého rekordmana u Petrova nahradil nový most. Podívejte se

Nový most se klene přes řeku Desnou mezi Petrovem a Rapotínem. Moderní přemostění nahradilo více než sto let starou ocelovou konstrukci z železáren rodu Kleinů. Ta letos v létě posloužila vědeckému pokusu. K údivu odborníků vydržela neskutečnou zátěž. Po novém mostu by auta měla jezdit v polovině prosince.

Nový most přes řeku Desnou mezi Petrovem a Rapotínem | Foto: Deník / Jiří Kopáč