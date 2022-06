„Mezi tehdejší hlavní úkoly patřila eliminace skořápkářů z Balkánu. Byli hned na několika místech Ostravy. My i veřejnost jsme to vnímali jako velký problém, který se podařilo vyřešit,“ dodal Dušan Poštulka, který pracuje na integrovaném centru v Ostravě-Porubě.

Na snímku ocenění strážníci Jana Koňariková (vpravo) a Dušan Poštulka.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňStejně jako on slouží u ostravské městské policie třicet let také Jana Koňariková. „Bylo to trochu hektické. Učili jsme se za pochodu,“ doplňuje svého kolegu strážnice, jež dnes působí na vyhodnocovacím stanovišti kamerového systému v integrovaném centru v Ostravě-Jihu. Kromě toho stále pravidelně vyráží na hlídky do ulic.

„Je to tak půl na půl,“ dodala Jana Koňariková, která je i nositelkou stužky za záchranu života. Dostala ji za pomoc ženě po dopravní nehodě.

Policejní manévry v Ostravě-Vítkovicích: zásahovka v akci, nechyběl ani Jahelka

Jak se oba „pamětníci" shodli, doba neskutečně pokročila. „Ale nedá se mluvit o něčem skokovém, spíše to bylo přirozené a kontinuální. Dneska má každá hlídka mobilní telefon, disponujeme i technikou, o které se nám v té době nezdálo,“ řekla Jana Koňariková.

Pozor na kopíráky

Když strážníci vzpomínali na začátky, s úsměvem hovořili o vyplňování hlášení na psacích strojích. „V kurzech nás psaní na stroji neučili. Hlášení jsme dělali v několika vyhotoveních. Používali se kopíráky. A když je někdo založil obráceně, tak mohl začít znovu. A někdy šlo o desítky minut. To není jako dneska počítač,“ řekl Dušan Poštulka s tím, že zkušenosti sbírali přímo na ulici. „Tehdy jsme měli i smíšené hlídky s Policií České republiky. Bylo to přínosné,“ doplnil Dušan Poštulka.

OBRAZEM: Čí je dálnice? Naše! Čapí hlídky v Ostravě baví řidiče

S mladšími kolegy problémy nemá. „Doplňujeme se. Určitě jsou zdatnější v IT technice, my máme zase zkušenosti a jsme jim schopni poradit v různých věcech,“ uvedl.

Ocenění

Třicetileté působení ostravské městské policie ocenil primátor Ostravy Tomáš Macura. „Strážníci v uplynulých desetiletích řešili zcela mimořádné situace. Pomáhali při povodních v roce 1997, během pandemie, zachránili desítky životů a nyní se účastní řešení uprchlické krize,“ řekl Tomáš Macura.

Podle ředitele Městské policie Ostrava Miroslava Plačka třicetileté období přineslo řadu změn. „Měnila se nejen struktura, ale i technické vybavení. V současné době patří Městská policie Ostrava k jedné z nejlepších a nejlépe vybavených městských policií v zemi,“ uvedl Miroslav Plaček.

Maketa policisty děsí piráty v Ostravě, dali ji tam místní, mění i stanoviště

U městské policie nyní slouží 632 strážníků, což je přibližně o padesát méně, než je plánovaný stav. Nové ochránce pořádku chce vedení přilákat náborovým příspěvkem ve výši 60 tisíc korun, nabízí i další benefity.