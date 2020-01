„Potom, co jsem zažil MS juniorů v Buffalu, jsem si myslel, že už nenavštívím nudnější město. Ale stalo se. Třinec je to nejnudnější město vůbec. Není tu absolutně nic!“ vyťukal komentátor listu Expressen na sociální síť Twitter.

Efter att ha upplevt JVM i Buffalo trodde jag att det inte skulle gå komma till en tråkigare stad - men tji fick jag. Trinec är den tråkigaste staden, någonsin.

Finns absolut ingenting här, och det här fick därför bli nyårsmiddagen. pic.twitter.com/KN0aHcpjCD — Robin Lindgren (@robinlindgreen) December 31, 2019

Radnice si však z komentáře moc nedělá. „Nemáme se proč obhajovat, je to názor jednoho z desítek akreditovaných novinářů a záležitost jedné hlášky na Twitteru. Až nám pan redaktor řekne konkrétně, v čem je podle něj Třinec nudný, budeme umět odpovědět,“ řekl Deníku náměstek třinecké primátory Ivo Kaleta, podle něhož si mezinárodní hokejová federace vybrala pro šampionát Třinec především kvůli špičkové haly a skvělému zázemí pro hokejisty.

„Nemůžeme se samozřejmě porovnávat s velkými městy a nevíme, na co je pan komentátor zvyklý, ale vše fungovalo tak, jak mělo, a těší mě, že jsme šampionát ve spolupráci se všemi zainteresovanými partnery v Třinci zvládli,“ dodal Kaleta s tím, že úkolem radnice bylo zajistit dopravu, parkování a bezpečnost, což se podle něj podařilo.

„Mistrovství světa bylo bezesporu velmi úspěšnou akcí, bylo to ostatně druhé nejnavštěvovanější mistrovství na evropském kontinentu v celé historii juniorských šampionátů! O Ostravě znovu hovořil sportovní svět. Spojoval ji s kvalitním zázemím, dobrou organizací i výtečnou atmosférou. Pro město měl příjezd hokejových týmů a fanoušků i významný ekonomický efekt. Ostravské hotely byly plné, v ulicích byli vidět fanoušci, kteří mířili do Dolní oblasti nebo třeba na radniční věž. Ostrava znovu prokázala, že špičkové sportovní akce umí uspořádat, a jakkoliv jsem patriot, myslím si, že se ve finále utkaly skutečně dva nejlepší týmy a ze sportovního hlediska to dopadlo tak, jak mělo,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

