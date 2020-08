Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a jeden z největších specialistů z oboru v Evropě Ondřej Šimetka potvrdil, že se bude ucházet o post senátora v říjnových volbách. Kandidovat bude ve volebním obvodu číslo 72, kde spadá západní část Ostrav a východní část okresu Opava.

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka. | Foto: archiv Ondřeje Šimetky

„Člověk někdy učiní rozhodnutí, která by od sebe nečekal. Jedno takové jsem teď učinil. V mém nejbližším okolí neznám moc lidí, kteří by byli se současným vývojem spokojení, a hodně lidí si přeje, aby byly věci jinak. Mnoho lidí chce, aby politika nebyla tak hrubá a společnost nebyla tak rozdělená. Možná jsou to naivní představy a zní to jako klišé, ale z vlastní zkušenosti vím, že věci se s přispěním jednotlivců dají měnit,“ uvedl Ondřej Šimetka.