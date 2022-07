Začaly se podnikat potřebné kroky, až byly od listopadu 1905 postupně do města po železnici dodávány první tramvaje. Premiéru si odbyly 4. prosince téhož roku. Protože však tramvaje přestaly stačit, začalo se v roce 1941 hovořit o možném zavedení trolejbusové dopravy. Tehdy ale všechny plány přetnuly válečné události. Po válce musela tramvajová dráha projít obnovou, poškozené byly troleje, kabelové rozvody i tratě.

První trolejbusová linka

Počet cestujících se dále zvyšoval, takže už ani samotná trať, která se od roku 1912 neměnila, nevyhovovala požadavkům. A tak přišly na scénu trolejbusy. Dne 24. srpna 1952 jich v Opavě vyjelo prvních šest. Typ Škoda 7 Tr 3 se v té době řadil ke špičce. První trolejbusová linka vedla od Východního nádraží k nemocnici. V roce 1954 už čítal vozový park dvanáct trolejbusů.

Čtyři roky ještě dělaly trolejbusům a autobusům, které v Opavě oficiálně jezdily od roku 1948, společnost tramvaje, ale jejich konec se již neodvratně blížil. Tečku za tramvajovou dopravou v Opavě udělala 22. dubna 1956 jízda zbylých čtyř vozů městem. Od té doby už kralují Opavě trolejbusy. Významně se rozvíjela i doprava autobusová, ale ta byla už zpočátku zamýšlena pro obsluhu okrajových částí města a přilehlých obcí.

V březnu roku 1962 se v opavské MHD začal zavádět samoobslužný provoz, cestující již nebyli kontrolováni průvodčími, ale sami vhazovali mince do pokladny u řidiče. To s sebou přineslo i změnu v nastupování. Do trolejbusů i autobusů. Namísto zadních začali lidé používat k nástupu už jen přední dveře. A to v Opavě zůstalo dodnes. Ačkoli mnozí volají po změně, ta není podle dopravního podniku na programu dne. Od srpna 1997 se ve vozech objevují automatické pokladny, a to i na čipové karty, Městský dopravní podnik Opava (MDPO) zavedl „čipovky“ jako druhý v České republice. V témže roce podnik zaměstnal i první revizory.

Nová vozovna a požár

Trolejbusy měly svou vozovnu v Krnovské ulici, u dnešní pobočky ČEZ. V roce 1987 se začala stavět nová v městské části Kylešovice. Po revoluci se ale objevily potíže s financováním a celý areál tak byl zakonzervován. Teprve v roce 2001 rozhodlo tehdejší opavské vedení o dostavbě velké vozovny.

Trolejbusy se sem přestěhovaly na podzim 2002, autobusy ze svého střediska v Rybářské ulici v lednu 2003. V roce 2013, konkrétně 20. října, zasáhl kylešovickou vozovnu požár, shořelo sedm trolejbusů, další vozy byly poškozeny, příčinou byla závada na jednom z trolejbusů.

Významným datem byl pro opavskou dopravu 10. listopad roku 2018. Tehdy naposledy vyjely do ulic legendární trolejbusy Škoda 14 Tr alias „čtrnáctky“. Jejich provoz skončil po téměř pětatřiceti letech a nahradily je moderní vozy. Od té doby je už opavský autobusový a trolejbusový vozový park plně bezbariérový.

Zatím poslední velkou proměnou si prošla opavská trolejbusová doprava v březnu tohoto roku. Její provoz se otřásl v základech, protože hned sedm linek bylo zrušeno a zůstaly jen páteřní čtyři. Došlo také k přečíslování trolejbusů. Rušení linek však cestujícím kompenzují častější intervaly mezi zachovanými spoji.

Oslavy na Dni otevřených dveří

Dopravní podnik chystá na podzim den otevřených dveří, na němž proběhne oslava sedmdesátin trolejbusů. „Uskuteční se 1. října. Program ještě připravujeme a ladíme. Po Opavě ale bude v souvislosti s tímto výročím jezdit historický trolejbus,“ prozradil ředitel Městského dopravního podniku Opava Pavel Gebauer.