Už loni v prosinci byla do dočasného užívání uvedena první část obchvatu, konkrétně spojka Krnovská – Vávrovická. Právě přes katastrální území městské části Vávrovice většina západní větve severního obchvatu povede. Zmíněná spojka po mnoha letech ulevila místním, protože do průmyslové zóny se dosud jezdilo přes vávrovickou část Palhanec. „Pozemky se vykupovaly několik let, hlavně mezi Krnovskou ulicí a cukrovarem. Velký kus práce v souvislosti s realizací obchvatu odvedl odbor rozvoje města v čele s panem Dostálem a Sdružení 1/11, kterým patří velký dík,“ řekl před časem Deníku vávrovický starosta Miroslav Kořistka.