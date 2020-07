Vrbenským hasičům dosud terénní vozidlo citelně chybělo. V poslední době se to výrazně pocítili třeba při zásahu u havárie malého letadla, které se zřítilo na Vrbensku, nebo při záchraně horolezce, který se těžce zranil v nepřístupných skalách.

Šestikolka má tří nápravy a pohon všech šest kol. Má proto mimořádně dobrou průjezdnost v terénu. Hasiči si ji navíc nechali speciálně upravit, aby vyhovovala jejich požadavkům. „Jedná se o šestikolku can – am. To je kanadský výrobce. Jde o 6 x 6 s motorem rotax, tisícovka. Je speciálně upravená pro hasičské účely. To znamená, že jsme si na ten stroj nechali udělat nosítka na přepravu zraněných osob s adaptérem, který se dá vyndat,“ uvedl velitel vrbenských hasičů Ondřej Chalupa.

„Pro vrbenské hasiče je to úžasná věc, ti hoši si to zaslouží. Je to v postatě výjezdová jednotka nejlepší v okrese Bruntál, dává nám dvě družstva, ochraňuje velké okolí. Zásahů v terénu přibývá a je to jenom dobře, že nákup podpořilo několik subjektů a to využití bude obrovské,“ doplnil ředitel Hasičského záchranného sboru okresu Bruntál Jiří Patrovský.

Speciální šestikolka je drahý stroj. Náklady na její pořízení dosáhly šesti set tisíc korun. Město Vrbno pod Pradědem se na celkových nákladech podílelo čtyřmi sty tisíci korun. Dvě stě tisíc korun pak poskytl Moravskoslezský kraj. „Chtěl bych poděkovat panu hejtmanovi za individuální dotaci, která nám pomohla při pořízení šestikolky. Chtěl bych současně popřát hasičům vše nejlepší k práci a hlavně ať jim je tento stroj k užitku,“ vyjádřil se při svém vystoupení na slušnostním předávání šestikolky starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec.

LADISLAV OLEJNÍČEK

Zdroj: Ladislav Olejníček